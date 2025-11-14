Live TV

BBC îi cere scuze lui Trump pentru editarea unor declarații, dar refuză să îi plătească despăgubiri

Data publicării:
New BBC Broadcasting House, London
Sediul BBC din Londra Foto: Jeffrey Blackler / Alamy / Profimedia
Din articol
Daily Telegraph a dezvăluit un al doilea clip editat în mod similar Regretele corporației De ce amenință Donald Trump cu un proces împotriva BBC Argumentele BBC O nouă acuzație de editare înșelătoare

BBC i-a cerut scuze președintelui SUA Donald Trump pentru un episod din emisiunea Panorama care a montat fragmente din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile sale de despăgubire. Corporația a declarat că montajul a dat „impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente” și a afirmat că nu va mai difuza emisiunea din 2024.

Avocații lui Trump au amenințat că vor da în judecată BBC pentru daune în valoare de 1 miliard de dolari (759 de milioane de lire sterline), dacă corporația nu își retrage afirmațiile, nu își cere scuze și nu îl despăgubește.

Consecințele scandalului au dus la demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei departamentului de știri, Deborah Turness, duminică.

Corporația media britanică a spus că editarea a dat „impresia greșită că președintele Donald Trump a făcut un apel direct la acțiune violentă” și a spus că nu va mai difuza programul realizat în 2024.

Daily Telegraph a dezvăluit un al doilea clip editat în mod similar

Scuzele vin la câteva ore după ce un al doilea clip editat într-un mod similar, difuzat la Newsnight în 2022, a fost dezvăluit de Daily Telegraph.

În secțiunea sa de Corecturi și Clarificări, publicată joi seara, BBC a spus că programul Panorama a fost revizuit după criticile privind modul în care fusese editat discursul lui Donald Trump.

„Acceptăm că editarea noastră a creat neintenționat impresia că arătam o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât fragmente din momente diferite ale discursului, și că acest lucru a dat impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiune violentă”, a spus instituția.

Regretele corporației

Un purtător de cuvânt al BBC a spus că avocații au contactat avocații președintelui SUA ca răspuns la o scrisoare primită duminică.

„Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală Casei Albe, clarificând pentru președintele Trump faptul că el și corporația își exprimă regretul pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021 care a apărut în program”, a spus el.

El a adăugat: „Deși BBC regretă sincer modul în care clipul video a fost editat, nu suntem de acord în mod ferm că există o bază pentru o cerere de defăimare.”

De ce amenință Donald Trump cu un proces împotriva BBC

În discursul său, președintele a spus: „Vom merge către Capitoliu și îi vom încuraja pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoase”. După 50 de minute mai târziu în discurs, el a spus: „Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

În programul Panorama, clipul îl arată spunând: „Vom merge către Capitoliu... și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

Vorbind la Fox News, Donald Trump a spus că discursul său a fost „măcelărit” și că modul în care a fost prezentat a „înșelat” publicul.

BBC a primit scrisoarea de la avocații lui Trump duminică. Aceasta cere o „retragere completă și corectă” a documentarului, o scuză și ca BBC să „îl compenseze corespunzător pe președintele Trump pentru prejudiciul cauzat”.

Scrisoarea stabilește vineri seară drept termen pentru ca instituția să răspundă.

Argumentele BBC

În scrisoarea sa către echipa legală a lui Trump, BBC prezintă 5 argumente principale pentru care nu consideră că are un caz de răspuns:

BBC nu a avut drepturile de a distribui episodul Panorama în SUA și nu a făcut acest lucru.

Atunci când documentarul a fost disponibil pe BBC iPlayer, a fost restricționat astfel încât să fie văzut doar telespectatorii din Marea Britanie.

Documentarul nu i-a cauzat lui Trump prejudiciu, deoarece  acesta a fost reales la scurt timp după aceea.

Clipul nu a fost conceput pentru a induce în eroare, ci doar pentru a scurta un discurs lung, iar editarea nu a fost făcută cu rea intenție.

Clipul nu trebuia considerat izolat; era o secțiune de 12 secunde într-un program de o oră care includea multe voci care îl susțineau pe Trump.

O nouă acuzație de editare înșelătoare

 Joi, BBC a fost acuzată de o altă editare înșelătoare a discursului lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, cu doi ani înainte de secvența Panorama.

Într-un program Newsnight din 2022, editarea este puțin diferită de cea din Panorama.

Trump este prezentat spunând: „Vom merge către Capitoliu. Și îi vom încuraja pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoase. Și luptăm. Luptăm ca naiba. Și dacă nu luptați ca naiba, nu veți mai avea o țară.”

Acest lucru a fost urmat de un voiceover al prezentatoarei Kirsty Wark, spunând „și au luptat”, peste imagini de la revoltele de la Capitoliu.

Răspunzând clipului în cadrul aceleiași emisiuni, fostul șef de cabinet al Casei Albe, Mick Mulvaney, care și-a dat demisia dintr-un post diplomatic și a devenit critic al lui Donald Trump după ce a descris revoltele ca pe o „tentativă de lovitură de stat”, a spus că videoclipul a „îmbinat fragmente” din discursul președintelui.

„Acea replică despre «luptăm și luptăm ca naiba» apare de fapt ulterior în discurs și totuși videoclipul vostru face să pară că cele două lucruri au venit împreună”, a spus el.

Ca răspuns la articolul din Telegraph, un purtător de cuvânt al BBC a spus că instituția se menține la „cele mai înalte standarde editoriale” și că problema este analizată.

Un purtător de cuvânt al echipei legale a președintelui a spus pentru Telegraph că „este acum clar că BBC s-a angajat într-un model de defăimare împotriva președintelui Trump”.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv rusesc, cu rachete și drone, asupra Kievului: un mort și...
Ultimele știri
Reacția clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Accident grav în Mureș. Șase oameni au ajuns la spital
Prima vânzare de arme către Taiwan sub noua administrație Trump: SUA aprobă trimiterea de piese pentru avioane de luptă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
joe lewis
După Rudy Giuliani și Changpeng Zhao, Trump îl grațiază și pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului Tottenham
Trump Signs Order On Foster Families, Washington, District of Columbia, United States - 13 Nov 2025
Scenă neobișnuită la Casa Albă: Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei
Șeful M6, Richard Moore.
Fost șef al MI6: „Putin vrea să transforme Ucraina în ceva asemănător cu Belarus. Nu este pregătit să încheie un acord de pace”
Serghei Lavrov
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri”
trump parfum
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Cum conduci în siguranţă pe ceaţă. Reglaje esenţiale la maşină şi sfaturi utile pentru şoferi
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA