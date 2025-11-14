BBC îi cere scuze lui Trump pentru editarea unor declarații, dar refuză să îi plătească despăgubiri

BBC i-a cerut scuze președintelui SUA Donald Trump pentru un episod din emisiunea Panorama care a montat fragmente din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile sale de despăgubire. Corporația a declarat că montajul a dat „impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente” și a afirmat că nu va mai difuza emisiunea din 2024.

Avocații lui Trump au amenințat că vor da în judecată BBC pentru daune în valoare de 1 miliard de dolari (759 de milioane de lire sterline), dacă corporația nu își retrage afirmațiile, nu își cere scuze și nu îl despăgubește.

Consecințele scandalului au dus la demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei departamentului de știri, Deborah Turness, duminică.

Corporația media britanică a spus că editarea a dat „impresia greșită că președintele Donald Trump a făcut un apel direct la acțiune violentă” și a spus că nu va mai difuza programul realizat în 2024.

Daily Telegraph a dezvăluit un al doilea clip editat în mod similar

Scuzele vin la câteva ore după ce un al doilea clip editat într-un mod similar, difuzat la Newsnight în 2022, a fost dezvăluit de Daily Telegraph.

În secțiunea sa de Corecturi și Clarificări, publicată joi seara, BBC a spus că programul Panorama a fost revizuit după criticile privind modul în care fusese editat discursul lui Donald Trump.

„Acceptăm că editarea noastră a creat neintenționat impresia că arătam o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât fragmente din momente diferite ale discursului, și că acest lucru a dat impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiune violentă”, a spus instituția.

Regretele corporației

Un purtător de cuvânt al BBC a spus că avocații au contactat avocații președintelui SUA ca răspuns la o scrisoare primită duminică.

„Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală Casei Albe, clarificând pentru președintele Trump faptul că el și corporația își exprimă regretul pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021 care a apărut în program”, a spus el.

El a adăugat: „Deși BBC regretă sincer modul în care clipul video a fost editat, nu suntem de acord în mod ferm că există o bază pentru o cerere de defăimare.”

De ce amenință Donald Trump cu un proces împotriva BBC

În discursul său, președintele a spus: „Vom merge către Capitoliu și îi vom încuraja pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoase”. După 50 de minute mai târziu în discurs, el a spus: „Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

În programul Panorama, clipul îl arată spunând: „Vom merge către Capitoliu... și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

Vorbind la Fox News, Donald Trump a spus că discursul său a fost „măcelărit” și că modul în care a fost prezentat a „înșelat” publicul.

BBC a primit scrisoarea de la avocații lui Trump duminică. Aceasta cere o „retragere completă și corectă” a documentarului, o scuză și ca BBC să „îl compenseze corespunzător pe președintele Trump pentru prejudiciul cauzat”.

Scrisoarea stabilește vineri seară drept termen pentru ca instituția să răspundă.

Argumentele BBC

În scrisoarea sa către echipa legală a lui Trump, BBC prezintă 5 argumente principale pentru care nu consideră că are un caz de răspuns:

BBC nu a avut drepturile de a distribui episodul Panorama în SUA și nu a făcut acest lucru.

Atunci când documentarul a fost disponibil pe BBC iPlayer, a fost restricționat astfel încât să fie văzut doar telespectatorii din Marea Britanie.

Documentarul nu i-a cauzat lui Trump prejudiciu, deoarece acesta a fost reales la scurt timp după aceea.

Clipul nu a fost conceput pentru a induce în eroare, ci doar pentru a scurta un discurs lung, iar editarea nu a fost făcută cu rea intenție.

Clipul nu trebuia considerat izolat; era o secțiune de 12 secunde într-un program de o oră care includea multe voci care îl susțineau pe Trump.

O nouă acuzație de editare înșelătoare

Joi, BBC a fost acuzată de o altă editare înșelătoare a discursului lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, cu doi ani înainte de secvența Panorama.

Într-un program Newsnight din 2022, editarea este puțin diferită de cea din Panorama.

Trump este prezentat spunând: „Vom merge către Capitoliu. Și îi vom încuraja pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoase. Și luptăm. Luptăm ca naiba. Și dacă nu luptați ca naiba, nu veți mai avea o țară.”

Acest lucru a fost urmat de un voiceover al prezentatoarei Kirsty Wark, spunând „și au luptat”, peste imagini de la revoltele de la Capitoliu.

Răspunzând clipului în cadrul aceleiași emisiuni, fostul șef de cabinet al Casei Albe, Mick Mulvaney, care și-a dat demisia dintr-un post diplomatic și a devenit critic al lui Donald Trump după ce a descris revoltele ca pe o „tentativă de lovitură de stat”, a spus că videoclipul a „îmbinat fragmente” din discursul președintelui.

„Acea replică despre «luptăm și luptăm ca naiba» apare de fapt ulterior în discurs și totuși videoclipul vostru face să pară că cele două lucruri au venit împreună”, a spus el.

Ca răspuns la articolul din Telegraph, un purtător de cuvânt al BBC a spus că instituția se menține la „cele mai înalte standarde editoriale” și că problema este analizată.

Un purtător de cuvânt al echipei legale a președintelui a spus pentru Telegraph că „este acum clar că BBC s-a angajat într-un model de defăimare împotriva președintelui Trump”.

Editor : Marina Constantinoiu