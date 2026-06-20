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Begona Gomez, soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, a fost trimisă în judecată. Instanța a decis să-i confiște paşaportul

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Premierul Pedro Sanchez și soția sa, Maria Begona Gomez Fernandez.
Premierul Pedro Sanchez și soția sa, Maria Begona Gomez Fernandez. Foto: Profimedia
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Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupţie pe Begona Gomez, soţia prim-ministrului Pedro Sanchez, şi a impus mai multe măsuri, între care confiscarea paşaportului, interdicţia de călătorie şi obligativitatea de a se prezenta în instanţă la fiecare două săptămâni.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată sâmbătă, în urma unei audieri preliminare care a avut loc luni, relatează EFE, citată de Agerpres.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gomez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.

Editor : M.B.

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