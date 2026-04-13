Begona Gómez, soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare pentru corupție: cuplul se află acum în vizită în China

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez (dreapta), și soția sa, Begona Gomez, aplaudă în timp ce ascultă un discurs în cadrul unei vizite la Universitatea Tsinghua din Beijing, pe 13 aprilie 2026. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES / AFP / Profimedia

Soţia premierului spaniol Pedro Sánchez a fost inculpată oficial pentru corupţie la capătul unei anchete care a durat doi ani, potrivit unei hotărâri judecătoreşti făcută publică luni. Un judecător a pus-o sub acuzare pe Begona Gómez pentru delapidare, trafic de influenţă, luare de mită şi deturnare de fonduri publice, conform hotărârii datate din 11 aprilie.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar, scrie Agerpres.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a deschis ancheta în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Begona Gómez s-a folosit de statutul său de soţie a prim-ministrului pentru a obţine avantaje personale, acuzaţii pe care ambii le neagă.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gómez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.

Judecătorul Peinado a considerat că ancheta sa a găsit suficiente dovezi ale infracţiunilor atribuite lui Gomez, conform hotărârii publicate.

„Catedra a servit ca mijloc de progres profesional privat pentru persoana vizată de anchetă", a scris el.

Begona Gomez, 55 de ani, care se află în prezent în vizită în China împreună cu soţul ei, a negat întotdeauna acuzaţiile împotriva sa.

Pedro Sánchez a catalogat acuzaţiile la adresa soţiei sale drept o încercare a dreptei spaniole de a destabiliza guvernul său. Opoziţia a cerut demisia sa.

Cazul a pornit de la o plângere depusă de un grup anticorupţie având legături cu extrema dreaptă.

Fratele premierului, David Sánchez, a fost de asemenea vizat într-un dosar separat de trafic de influenţă legat de angajarea sa într-o administraţie regională.

Fostul om de încredere al lui Pedro Sánchez şi fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, a apărut în instanţă în aprilie într-un caz care implica presupusă luare de mită în contracte publice.

