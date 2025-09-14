Beijingul avertizează Filipine să „înceteze imediat provocarea incidentelor și tensiunilor” în Marea Chinei de Sud

Armata chineză a declarat, duminică dimineaţă, că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare, transmite News.ro.

Tensiunile sunt în creştere între Filipine şi China, care îşi dispută insulele din Marea Chinei de Sud, teatru al confruntărilor frecvente între cele două ţări.

Un purtător de cuvânt al armatei chineze a declarat că Filipine trebuie să înceteze imediat să provoace incidente şi să alimenteze tensiunile în Marea Chinei de Sud.

„Avertizăm sever Filipine (că trebuie) să înceteze imediat provocarea incidentelor şi alimentarea tensiunilor în Marea Chinei de Sud şi să nu mai implice forţe externe pentru a susţine eforturi destinate să fie inutile”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Orice încercare de a semăna discordie sau de a perturba situaţia va eşua”, a adăugat el.

Japonia, Filipine şi Statele Unite au desfăşurat exerciţii maritime comune în zona economică exclusivă a Filipinelor, de joi până sâmbătă, a anunţat Comandamentul Pacificului al Statelor Unite într-un comunicat.

„Statele Unite, împreună cu aliaţii şi partenerii lor, apără dreptul la libertatea de navigaţie şi de survol şi alte utilizări legale ale mării şi spaţiului aerian internaţional, precum şi respectarea drepturilor maritime în conformitate cu dreptul internaţional”, se arată în comunicat.

