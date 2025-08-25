Live TV

Belarus dorește să-și echipeze sistemele de rachete cu focoase nucleare. „Acum au o rază de acțiune de 300 km”

Sistem rachete Polonez-M
Belarus explorează posibilitatea de a echipa sistemele sale de rachete cu lansare multiplă tip „Polonez” cu focoase nucleare, informează Nasha Niva, un canal de știri din Belarus, conform European Pravda.

Belarus nu deține arme nucleare proprii, dar găzduiește focoase nucleare tactice rusești, care rămân pe teritoriul belarus sub controlul Moscovei.

Aliaksandr Volfovich, secretar de stat al Consiliului de Securitate din Belarus, a declarat jurnaliștilor că Minsk studiază posibilitatea echipării sistemelor sale de rachete cu lansare multiplă Polonez cu focoase nucleare.

„În prezent, acesta este un sistem modern. Anterior, rachetele aveau o rază de acțiune de 200 km; acum ajung la 300 km. Este vorba de armament de înaltă precizie. Desigur, orice armă necesită ajustări și modificări. Se pune deja problema echipării acestor rachete cu focoase nucleare.”

Plasarea de focoase nucleare pe sistemele Polonez ar oferi armatei belaruse controlul asupra acestor rachete nucleare, ceea ce ar constitui o încălcare a acordurilor internaționale.

Rusia a declarat că armele sale nucleare vor fi depozitate pe teritoriul Belarusului și că controlul deplin asupra acestora va rămâne exclusiv în mâinile conducerii ruse.

Volfovich a menționat, de asemenea, că Belarus studiază posibilitatea integrării tehnologiei rachetei hipersonice rusești Oreșnik cu rază medie de acțiune pentru a crea un „sistem comun de rachete”.

Săptămâna aceasta, Belarus a declarat că va aprofunda relațiile bilaterale cu Iranul și că cooperează, de asemenea, cu China în domeniul dezvoltării armelor.

