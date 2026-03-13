Belarus face obiectul unei anchete privind „crime împotriva umanității”

Alexander Lukașenko
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarus. Foto: Profimedia
Reprimare violentă Speranță reînnoită

Curtea Penală Internațională (CPI) a deschis o anchetă cu privire la acuzațiile de crime împotriva umanității comise de regimul lui Aleksandr Lukașenko în Belarus. Biroul Procurorului CPI a încheiat o anchetă preliminară privind acuzațiile de deportări forțate, a anunțat biroul într-un comunicat, relatează TVPWorld.

Deportările forțate constituie o crimă împotriva umanității în conformitate cu Statutul de la Roma, care stabilește autoritatea CPI.

Ancheta preliminară a găsit motive rezonabile să creadă că o politică de represiune a fost în vigoare în Belarus încă de la alegerile prezidențiale contestate din 2020, care l-au readus pe Lukașenko la un al șaselea mandat.

Reprimare violentă

În urma rezultatelor oficiale ale alegerilor, considerate pe scară largă ca fiind fraudate, sute de mii de belaruși au ieșit în stradă în cadrul unor proteste care au fost reprimate violent de către autorități.

Se estimează că aproximativ jumătate de milion de persoane au fugit din țară în urma represiunii, multe dintre ele căutând refugiu în Lituania, care a sesizat CPI cu privire la acest caz.

Deși Belarus nu este parte la CPI, Lituania este, iar curtea a hotărât că acuzațiile intră în jurisdicția sa, întrucât unele infracțiuni ar fi fost comise în Lituania.

Biroul Procurorului a scris că a găsit o „bază rezonabilă” pentru a considera că un „atac generalizat și sistematic împotriva populației civile” a făcut parte dintr-o politică de stat care a fost „încurajată sau aprobată de cele mai înalte niveluri ale guvernului”.

Speranță reînnoită

Anunțul CPI a fost salutat de lidera opoziției belaruse, Sviatlana Țihanuskaia.

„Această decizie reînnoiește speranța că statul de drept va fi restabilit, că cei responsabili vor fi trași la răspundere și că victimele vor avea dreptul la adevăr și justiție”, a declarat ea într-un comunicat.

SentimenteleSvetlanei Țihanuskaia au fost împărtășite de Pavel Latușka, șeful People’s Anti-Crisis Management, o organizație a guvernului din umbră belarus aflată în exil.

„Acesta este un pas inevitabil către justiție și tragerea la răspundere pentru victimele represiunii...” a spus Latușka. „Nu există nicio îndoială că un astfel de caz îl va viza și pe dictator.”

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
teren desertificat din oltenia
3
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
uss gerald r ford în marea mediterană
4
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
5
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
Gard de patru metri la granița UE. O țară realizează cu armata o construcție fără precedent la frontiera cu Belarus
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Polonia restricționează traficul aerian de-a lungul frontierei cu Ucraina și Belarus. Când va expira interdicția impusă de Varșovia
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă
A 3-month detention for Olgierd L.
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO
lukasenko
De ce Ucraina l-a sancționat pe Lukașenko abia acum și ce semnal transmite acest lucru
Recomandările redacţiei
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Companiile româneşti au prioritate în ceea ce priveşte...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru...
dsu
România trimite echipamente şi specialişti în R. Moldova după un...
Ultimele știri
OMV Petrom intră în sectorul bulgăresc al Mării Negre, cu o participaţie de 25% în perimetrul de gaze Khan Tervel
Iranul dezminte afirmaţia lui Trump: „De ce Strâmtoarea Ormuz e încă închisă şi niciun petrolier nu poate trece prin ea?”
Hubert Thuma e „nemulțumit” de formula bugetului pe 2026 și îi încurajează pe parlamentari să depună noi amendamente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
Fanatik.ro
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cât de mult s-a schimbat Gigă Hagi după cel mai special eveniment din familie: ”Ne bombardează!”
Adevărul
Al-Qaida vede într-un posibil „al Treilea Război Mondial” o oportunitate de extindere
Playtech
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Un avion Ryanair a fost sechestrat după ce compania a refuzat să plătească 900 de euro despăgubiri unui...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică