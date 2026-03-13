Belarus face obiectul unei anchete privind „crime împotriva umanității”

Curtea Penală Internațională (CPI) a deschis o anchetă cu privire la acuzațiile de crime împotriva umanității comise de regimul lui Aleksandr Lukașenko în Belarus. Biroul Procurorului CPI a încheiat o anchetă preliminară privind acuzațiile de deportări forțate, a anunțat biroul într-un comunicat, relatează TVPWorld.

Deportările forțate constituie o crimă împotriva umanității în conformitate cu Statutul de la Roma, care stabilește autoritatea CPI.

Ancheta preliminară a găsit motive rezonabile să creadă că o politică de represiune a fost în vigoare în Belarus încă de la alegerile prezidențiale contestate din 2020, care l-au readus pe Lukașenko la un al șaselea mandat.

Reprimare violentă

În urma rezultatelor oficiale ale alegerilor, considerate pe scară largă ca fiind fraudate, sute de mii de belaruși au ieșit în stradă în cadrul unor proteste care au fost reprimate violent de către autorități.

Se estimează că aproximativ jumătate de milion de persoane au fugit din țară în urma represiunii, multe dintre ele căutând refugiu în Lituania, care a sesizat CPI cu privire la acest caz.

Deși Belarus nu este parte la CPI, Lituania este, iar curtea a hotărât că acuzațiile intră în jurisdicția sa, întrucât unele infracțiuni ar fi fost comise în Lituania.

Biroul Procurorului a scris că a găsit o „bază rezonabilă” pentru a considera că un „atac generalizat și sistematic împotriva populației civile” a făcut parte dintr-o politică de stat care a fost „încurajată sau aprobată de cele mai înalte niveluri ale guvernului”.

Speranță reînnoită

Anunțul CPI a fost salutat de lidera opoziției belaruse, Sviatlana Țihanuskaia.

„Această decizie reînnoiește speranța că statul de drept va fi restabilit, că cei responsabili vor fi trași la răspundere și că victimele vor avea dreptul la adevăr și justiție”, a declarat ea într-un comunicat.

SentimenteleSvetlanei Țihanuskaia au fost împărtășite de Pavel Latușka, șeful People’s Anti-Crisis Management, o organizație a guvernului din umbră belarus aflată în exil.

„Acesta este un pas inevitabil către justiție și tragerea la răspundere pentru victimele represiunii...” a spus Latușka. „Nu există nicio îndoială că un astfel de caz îl va viza și pe dictator.”

