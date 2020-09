Belarus. Svetlana Tihanovskaia: „Mi-am dorit să fiu o mamă și o soție bună. Acum conduc o revoluție”

Mi-am dorit să fiu o mamă și o soție bună, acum conduc revoluția împotriva ultimului dictator al Europei. Sunt cuvintele liderei opoziției din Belarus care și-a spus povestea într-un material video găzduit de New York Times. La o lună și jumătate de la alegerile prezidențiale din Belarus, continuă să pledeze pentru schimbare, din exil, în timp ce soțul ei este în închisoare.

„Omul pe care îl iubesc încerca să înlăture un dictator. Și pentru asta a fost aruncat în închisoare. Așa că am făcut ce ar face orice soție devotată. Am candidat în locul lui”, așa își începe povestea Svetlana Tihanovskaia.

„Nu eram interesată de politică. Tot ce îmi doream era să fiu o mamă și o soție bună”, mărturisește ea.

„Acum, conduc revoluția împotriva ultimului dictator al Europei. (...) Soțul meu străbătea țara în lung și-n lat stând de vorbă cu oamenii obișnuiți, întrebându-i în ce condiții trăiesc. (...) Devenise o prioritate pentru el, pentru că aflase din interior cum stau lucrurile”, a explicat ea.

„Eu, Serghei Tihanovski, om de afaceri și blogger din Belarus, vreau să candidez la alegerile prezidențiale” - așa și-a anunțat candidatura soțul Svetlanei Tihanovskaia.

„Eram acasă cu copiii noștri și îmi făceam griji pentru el. Autoritățile știau că va fi un contracandidat puternic pentru Lukașenko. A fost arestat. Așa că am strâns eu actele necesare și mi-am depus candidatura la Comisia Electorală”, a povestit ea cum a ajuns în cele din urmă să se confrunte cu Aleksandr Lukașenko.

Planul Svetlanei Tihanovskaia

La alegerile prezidențiale din 9 august, Lukașenko și-a asigurat - fraudulos, spune opoziția, fără legitimitate, spun Washingtonul și UE - al șaselea mandat de președinte, ceea ce a dus la cele mai ample proteste din ultimii 30 de ani, reprimate în forță de regimul de la Minsk. La două zile după alegeri, simțindu-se serios amenințată, Svetlana Tihanovskaia s-a refugiat în Lituania.

Devenită figura-simbol a opoziției, ea a dezvăluit care îi este planul, recunoscând că nu este pregătită să îmbrățișeze o carieră politică: „Nu sunt pregătită să conduc această țară, pentru că nu sunt nici economist, nici politician. Așa că am promis că voi fi președinte cel mult șase luni, timpul necesar pentru a organiza noi alegeri. Atât. Alegeri corecte și transparente la care să participe toți acei candidați care au fost împiedicați până acum”, a declarat ea în materialul video publicat de The New York Times.

„Au fost multe momente în campania electorală când am vrut să renunț, pentru că eram înspăimântată”, a mărturisit Tihanovskaia. „Am fost sunată de un necunoscut care mi-a spus că dacă voi continua să fac campanie, voi fi arestată, iar copiii mei vor ajunge la orfelinat”, a povestit ea.

„Constituția noastră nu e făcută pentru o femeie președinte”, declara în acest timp președintele Aleksandr Lukașenko.

Svetlana Tihanovskaia a explicat ce a făcut-o totuși să continue: „Următoarea oprire (în campania electorală - n.r.) era Minsk. Au venit în jur de 60.000 de oameni. Atunci am înțeles că trebuie să merg mai departe”.

Editor : Luana Pavaluca