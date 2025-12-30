Belarusul a publicat marţi o înregistrare video în care susține că este prezentată desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreşnik, cu capacitate nucleară. Demersul, dacă este real, consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa.

Liderul bielorus Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat desfăşurarea rachetelor balistice cu rază de acţiune intermediară la începutul acestei luni.

Unii experţi occidentali au declarat că desfăşurarea, care ar face puţin mai rapidă atingerea ţintelor europene de către rachetele nucleare ruseşti în caz de război, subliniază dependenţa tot mai mare a Kremlinului de ameninţarea armelor nucleare, în contextul în care Moscova încearcă să descurajeze membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi adânc în interiorul Rusiei.

Doi cercetători americani au declarat că, după ce au studiat imagini din satelit, au ajuns la concluzia că Moscova staţionează probabil rachetele şi lansatoarele lor mobile la o fostă bază aeriană din estul Belarusului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înregistrarea video publicată marţi de Ministerul Apărării din Belarus nu a dezvăluit amplasarea sistemelor de rachete, dar a arătat lansatoare mobile şi echipajele acestora conducând pe drumuri forestiere şi trupe specializate care camuflau sistemele cu plase, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Un ofiţer superior a fost arătat spunându-le trupelor că sistemele au fost plasate oficial în misiune de luptă şi vorbind despre rutine regulate de antrenament şi recunoaştere pentru echipajele de rachete, în timp ce în spatele lui se putea observa cum ninge uşor.

Moscova a testat o rachetă Oreşnik (Alun, în limba rusă - n.r.) înarmată convenţional împotriva unei ţinte din Ucraina în noiembrie 2024. Putin se laudă că racheta este imposibil de interceptat din cauza vitezelor care ar depăşi Mach 10.

Citește și: Alexandr Lukașenko dezvăluie de ce i-a cerut lui Vladimir Putin temutele rachete Oreșnik: „Să știe că îi putem zdrobi”

Editor : B.P.