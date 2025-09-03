Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina

Anunţata recunoaştere de către Belgia a unui stat palestinian se va produce "în două etape", cu un gest iniţial "politic şi simbolic" şi un al doilea pas "legal", atunci când gruparea islamistă palestiniană Hamas îi va elibera pe ostaticii israelieni pe care îi mai deţine în Fâşia Gaza, a explicat miercuri ministrul afacerilor externe, liberalul Maxime Prevot.

Primul pas se va produce sub forma aderării la Declaraţia de la New York promovată de Franţa şi Arabia Saudită în timpul Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York din această lună şi va fi însoţit de un apel la coexistenţa Israelului şi Palestinei, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ulterior, printr-un decret regal, va veni recunoaşterea legală şi juridică, cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: excluderea Hamas din orice fel de proces şi eliberarea tuturor ostaticilor israelieni ţinuţi captivi de această organizaţie, a explicat Prevot în faţa Parlamentului belgian.

Lipsa unui acord, la care s-a ajuns în cele din urmă luni seară, ameninţa să destabilizeze guvernul de coaliţie condus de naţionalistul flamand Bart De Wever.

Acordul include totodată impunerea de sancţiuni împotriva Israelului, între o interdicţie privind importurile de produse, o revizuire a politicii de achiziţii publice cu companiile israeliene, interdicţii privind survolurile şi tranzitul navelor şi declararea drept "personae non gratae" a "doi miniştri israelieni extremişti, a mai multor colonişti violenţi şi a liderilor Hamas", a detaliat ministrul belgian la anunţarea acordului.

Belgia se alătură astfel unor ţări precum Franţa, Regatul Unit şi Australia, care şi-au anunţat, de asemenea, decizia de a recunoaşte statul palestinian în ultimele luni, ca măsură de presiune asupra guvernului israelian condus de Benjamin Netanyahu.

