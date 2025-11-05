Live TV

Belgia își convoacă ”CSAT-ul”, din cauza incursiunii dronelor în spațiul său aerian. „Nu a fost opera unor amatori”

Belgium: BELGIUM ZAVENTEM AIRPORT
Aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara în urma unei incursiuni a unei drone. Foto: Belga / ddp USA / Profimedia

Autoritățile belgiene vor organiza joi dimineață o reuniune a Consiliului Național de Securitate, după ce aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara în urma unei incursiuni a unei drone, a anunțat astăzi biroul prim-ministrului Bart De Wever, scrie cotidianul Le Soir.

De Wever va convoca șefii tuturor serviciilor — poliție, armată și servicii secrete — precum și procurorii, pentru a discuta despre recentele activități ale dronelor și posibile contramăsuri.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat astăzi că incidentul cu drona „nu a fost opera unor amatori” și că Belgia investighează dacă poate solicita ajutorul țărilor vecine.

La începutul acestei luni, au fost observate drone deasupra mai multor baze militare belgiene. Francken a declarat că se crede că dronele încercau să spioneze avioanele de luptă și depozitele de muniție.

Incursiunea dronelor a provocat anularea a 28 de zboruri marți seara; alte 54 de zboruri au fost anulate astăzi la aeroportul din Bruxelles, afectând 22 de zboruri de plecare și 32 de zboruri de sosire.

Pista rusă a fost menționată miercuri dimineață de serviciile de securitate în cadrul unei reuniuni pregătitoare pentru Consiliul Național de Securitate prevăzută pentru joi, a aflat agenția Belga „din surse sigure”.

 

 

 

Editor : M.C

