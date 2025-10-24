Belgia și-a primit după șapte ani comanda de avioane F-35. Dar spațiul său aerian nu e suficient pentru a le permite să zboare

Pare o glumă proastă belgiană. Țara tocmai a primit primele exemplare ale noilor avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018. Problemă: piloții săi nu le vor putea folosi pentru antrenament, cel puțin nu în Belgia, relatează BFM TV.

„Spațiul aerian belgian nu va fi suficient pentru a absorbi misiunile de antrenament”, explică Theo Francken, ministrul Apărării, citat de Le Vif.

Prin urmare, guvernul poartă discuții cu alte țări pentru a putea utiliza spațiul lor aerian în scopul desfășurării operațiunilor de antrenament. Se menționează Italia, Țările de Jos, Norvegia, dar și spațiul aerian deasupra Mării Nordului. De asemenea, se va pune accentul pe dezvoltarea antrenamentelor cu simulatoare.

Un avion lipsește

În realitate, spațiul aerian restrâns al Belgiei pune probleme cronice aviației țării, situația fiind aceeași și pentru antrenamentele cu F-16. Totuși, această situație face fericiți pe unii: locuitorii din vecinătatea bazelor aeriene, expuși la zgomotul avioanelor și îngrijorați de sosirea avioanelor F-35, mai zgomotoase decât F-16.

O altă controversă legată de aceste noi avioane de vânătoare este lipsa unuia dintre aparatele care trebuiau livrate împreună cu alte trei pe 13 octombrie. Avionul a rămas blocat pe insula portugheză Terceira, din arhipelagul Azore. Și se află încă acolo. Aparatul nou-nouț pare să aibă o problemă tehnică, dar misterul rămâne intact.

„Nu vom face alte comentarii. Vom comunica la momentul oportun”, a declarat pentru presa belgiană un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Editor : Marina Constantinoiu