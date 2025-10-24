Live TV

Belgia și-a primit după șapte ani comanda de avioane F-35. Dar spațiul său aerian nu e suficient pentru a le permite să zboare

Data publicării:
FILE PHOTO: First four F-35 combat aircraft are handed over to Denmark
Avioane de luptă F-35. Foto: Reuters
Din articol
Un avion lipsește

Pare o glumă proastă belgiană. Țara tocmai a primit primele exemplare ale noilor avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018. Problemă: piloții săi nu le vor putea folosi pentru antrenament, cel puțin nu în Belgia, relatează BFM TV.

„Spațiul aerian belgian nu va fi suficient pentru a absorbi misiunile de antrenament”, explică Theo Francken, ministrul Apărării, citat de Le Vif.

Prin urmare, guvernul poartă discuții cu alte țări pentru a putea utiliza spațiul lor aerian în scopul desfășurării operațiunilor de antrenament. Se menționează Italia, Țările de Jos, Norvegia, dar și spațiul aerian deasupra Mării Nordului. De asemenea, se va pune accentul pe dezvoltarea antrenamentelor cu simulatoare.

Un avion lipsește

În realitate, spațiul aerian restrâns al Belgiei pune probleme cronice aviației țării, situația fiind aceeași și pentru antrenamentele cu F-16. Totuși, această situație face fericiți pe unii: locuitorii din vecinătatea bazelor aeriene, expuși la zgomotul avioanelor și îngrijorați de sosirea avioanelor F-35, mai zgomotoase decât F-16.

O altă controversă legată de aceste noi avioane de vânătoare este lipsa unuia dintre aparatele care trebuiau livrate împreună cu alte trei pe 13 octombrie. Avionul a rămas blocat pe insula portugheză Terceira, din arhipelagul Azore. Și se află încă acolo. Aparatul nou-nouț pare să aibă o problemă tehnică, dar misterul rămâne intact.

„Nu vom face alte comentarii. Vom comunica la momentul oportun”, a declarat pentru presa belgiană un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
nicusor dan
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am...
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități riscă să devină necompetitive
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
România își întărește apărarea aeriană. Ionuț Moșteanu: O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...