Live TV

Belgia va avea un nou partid de extremă dreapta. Numele lui este „Trump”

Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Un nou partid politic francofon de extremă dreapta, numit după președintele SUA Donald Trump, este în curs de înființare în Belgia, în perioada premergătoare alegerilor federale și europene din 2029, potrivit presei locale.

Partidul, care se numește de fapt Trump – acronim pentru Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Toți uniți pentru uniunea mișcărilor populiste) – este prezentat de conducerea sa ca fiind continuarea mișcării Chez Nous, recent dizolvată, și, în sens mai larg, a fostului Front Național din Belgia, scrie Politico.

Formarea partidului a fost raportată pentru prima dată de agenția de știri Bruzz, cu sediul la Bruxelles.

Salvatore Nicotra, fostul președinte al Frontului Național, conduce noua mișcare. Comitetul său executiv include Emanuele Licari, care a figurat anterior pe lista electorală a partidului flamand de extremă dreapta Vlaams Belang din Bruxelles, înainte de a fi demis pentru că „glorifica” în mod deschis fascismul.

Nicotra a declarat că denumirea partidului după Trump a fost intenționată. „Donald Trump este simbolul populismului. El arată imediat ceea ce reprezentăm”, a declarat el pentru Bruzz.

Partidul Trump intenționează să participe la alegerile federale și europene din 2029 și ia în considerare, de asemenea, prezentarea de candidați la nivel regional și municipal.

Inaugurarea oficială a partidului este programată pentru 30 noiembrie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
4
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
horatiu potra
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România...
marian godina la volan
Marian Godină, supărat pe Administrația Prezidențială: a fost invitat...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
Donald Trump anunță că SUA sunt aproape de a încheia un acord comercial cu India
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia. Șase arbitri au fost arestați
Ana Birchall, după plângerea penală a CSM împotriva vicepremierului: Oana Gheorghiu poate depune plângere pentru inducere în eroare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre”
Government shutdown continues to weigh on airports in Los Angeles
Donald Trump le cere controlorilor de trafic aerian din SUA să se întoarcă la muncă: Cine nu o face va fi „tras pe dreapta”
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Trump îl roagă pe „mult-stimatul” Lukașenko să mai elibereze 50 de deținuți politici. A numit și un emisar pentru Minsk
Donald Trump și Rudy Giuliani la un eveniment
Donald Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020
Avion de mici dimensiuni.
Un avion în care se afla un ministru din Belgia a făcut o aterizare de urgenţă, după mai multe probleme tehnice
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...