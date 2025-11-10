Belgia va avea un nou partid de extremă dreapta. Numele lui este „Trump”

Un nou partid politic francofon de extremă dreapta, numit după președintele SUA Donald Trump, este în curs de înființare în Belgia, în perioada premergătoare alegerilor federale și europene din 2029, potrivit presei locale.

Partidul, care se numește de fapt Trump – acronim pentru Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Toți uniți pentru uniunea mișcărilor populiste) – este prezentat de conducerea sa ca fiind continuarea mișcării Chez Nous, recent dizolvată, și, în sens mai larg, a fostului Front Național din Belgia, scrie Politico.

Formarea partidului a fost raportată pentru prima dată de agenția de știri Bruzz, cu sediul la Bruxelles.

Salvatore Nicotra, fostul președinte al Frontului Național, conduce noua mișcare. Comitetul său executiv include Emanuele Licari, care a figurat anterior pe lista electorală a partidului flamand de extremă dreapta Vlaams Belang din Bruxelles, înainte de a fi demis pentru că „glorifica” în mod deschis fascismul.

Nicotra a declarat că denumirea partidului după Trump a fost intenționată. „Donald Trump este simbolul populismului. El arată imediat ceea ce reprezentăm”, a declarat el pentru Bruzz.

Partidul Trump intenționează să participe la alegerile federale și europene din 2029 și ia în considerare, de asemenea, prezentarea de candidați la nivel regional și municipal.

Inaugurarea oficială a partidului este programată pentru 30 noiembrie.

Editor : Sebastian Eduard