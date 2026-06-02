Ben-Gvir îl îndeamnă pe Netanyahu să nu țină cont de Trump și să lovească Hezbollah: „E timpul să-i spunem «nu» prietenului nostru”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (centru) și ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir (dreapta) vizitează locul unui atac armat la intersecția Ramot din Ierusalimul de Est. Foto: Profimedia
Donald Trump a anunțat că Israelul și Hezbollah au convenit să înceteze toate atacurile. Declarația sa a fost contrazisă pe plan intern de Itaman Ben-Gvir, care l-a atacat pe Netanyahu, notând că „un ministru puternic” trebuie să știe când să-i spună „nu” unui președinte american.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni, 1 iunie, că a purtat o discuție telefonică „foarte productivă” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu reprezentanți ai Hezbollah, negociind încetarea „tuturor schimburilor de focuri” dintre Israel și Hezbollah, scrie Kyiv Post.

Potrivit lui Trump, Netanyahu ar fi acceptat să amâne trimiterea de trupe la Beirut, iar unitățile care se îndreptau deja spre oraș „s-au întors deja din drum”. De asemenea, Hezbollah a acceptat să înceteze focul, ceea ce a fost prezentat ca un angajament reciproc de a opri luptele pe frontul israeliano-libanez.

„Am avut o discuție telefonică foarte productivă cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, al Israelului, și nu vor fi trupe care să se îndrepte spre Beirut, iar orice trupe care se află deja pe drum s-au întors deja. De asemenea, prin intermediul unor reprezentanți de rang înalt, am avut o discuție telefonică foarte bună cu Hezbollah, iar aceștia au fost de acord ca toate focurile de armă să înceteze – că Israelul nu îi va ataca, iar ei nu vor ataca Israelul”, a spus Trump.

Trump afirmă că discuțiile cu Iranul continuă „într-un ritm rapid”, chiar dacă mass-media afiliată statului iranian a anunțat că Teheranul suspendă dialogul cu mediatorii în semn de protest față de ofensiva israeliană în expansiune din Liban, amenințând că va deschide „alte fronturi”.

Pace pe hârtie, război pe teren: Hezbollah acceptă planul SUA pentru încetarea ostilităților cu Israelul, însă confruntările continuă

La scurt timp după afirmația lui Trump privind încetarea focului, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a postat un mesaj pe contul său de X, în ebraică. Adresându-se lui Netanyahu cu „Domnule prim-ministru”, Ben-Gvir i-a reamintit acestuia propria sa poziție din trecut, potrivit căreia un lider puternic știe când să spună „da” Statelor Unite și când să spună „nu”.

„Domnule prim-ministru, ați spus că un prim-ministru puternic îi spune președintelui Statelor Unite – «da» când este posibil și «nu» – când este necesar. Acum este momentul să-i spunem prietenului nostru, președintele Trump – «nu». Acum este momentul să facem ceea ce este necesar și obligatoriu pentru a lovi Hezbollah, pentru a le da mână liberă luptătorilor noștri și pentru a restabili securitatea în nord.”

Cu alte cuvinte, în timp ce Trump susține public că Israelul a fost de acord să nu atace, cerând încetarea tuturor focurilor de armă, Ben-Gvir solicită extinderea operațiunilor militare împotriva Hezbollahului, subminând potențial afirmația lui Trump că Israelul și Hezbollahul au convenit să oprească atacurile.

