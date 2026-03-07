Live TV

Video Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”

Data actualizării: Data publicării:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Momentul adevărului se apropie”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se adresează națiunii sâmbătă seara, pe fondul numeroaselor alerte de atac declanșate pe teritoriul Israelului. În discursul său, premierul a afirmat că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” și s-a adresat poporului iranian, afirmând că „momentul adevărului se apropie”. „Continuăm cu toată forța, schimbând Orientul Mijlociu”, a mai spus el, potrivit ynetnews.com.

Israelul va continua să lovească Iranul cu „toată” „forța” sa pentru a „eradica regimul” de acolo, urmând un „plan metodic”, a declarat Benjamin Netanyahu.

„Vom continua cu toată forța noastră”, a declarat sâmbătă seara premierul israelian într-un scurt discurs difuzat la televiziune, făcând bilanțul operațiunii lansate pe 28 februarie împreună cu aliatul său american împotriva Republicii Islamice. „Avem un plan metodic pentru a eradica regimul iranian și a atinge multe alte obiective”, a adăugat el.

„Datorită piloților noștri curajoși și piloților americani, am obținut controlul aproape total asupra spațiului aerian deasupra Teheranului”, a afirmat el.

„Momentul adevărului se apropie”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a adresat poporului iranian într-un mesaj înregistrat, spunând că „momentul adevărului se apropie”. „Am intrat în război pentru a permite poporului iranian să-și ia soarta în mâini în regiune. Vrem să eliberăm poporul de sub jugul tiraniei și acest lucru depinde de voi, poporul iranian care a suferit atât de mult”.

Israelul „nu încearcă să divizeze Iranul”, spune el, „noi încercăm să eliberăm Iranul”. Dar, în cele din urmă, „depinde de voi” să eliberați Iranul, a spus el, prezicând că acest lucru va aduce pace între Israel și Iran și un cerc mai larg de pace.

Potrivit lui, „nu este departe ziua în care Israelul și Iranul vor redeveni prieteni puternici”.

El a adăugat: „Către agenții Gărzii Revoluționare, vă spun doar atât: și voi sunteți în vizor. Cine depune armele nu va fi rănit, iar cine nu o face, va fi responsabil pentru propriul sânge”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a spus că operațiunile israeliene continuă. „Continuăm cu toată forța. În război, câștigi cu inițiativă și viclenie, dar și cu determinare”. Potrivit lui, „schimbăm fața Orientului Mijlociu”. 

Atac la liderii occidentali și ONU

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a atacat liderii occidentali în declarația înregistrată pe care a făcut-o în lumina tăcerii lor în fața reprimării brutale a protestelor din Iran.

Netanyahu a spus că „multe țări ne solicită cooperarea, deoarece văd ipocrizia ONU, care nu a făcut nimic în fața masacrului din Iran, și văd slăbiciunea și moliciunea liderilor occidentali”.

Când defunctul lider suprem Ali Khamenei îi măcelărea pe iranieni, a întrebat Netanyahu retoric, „unde era ONU? Unde erau multe state din Occident?”
„Multe țări văd astăzi exact pe cine pot conta”, a spus Netanyahu. „Israelul este un far al puterii și al speranței”.

El a menționat că „succesul nostru în război va aduce nu numai eliminarea amenințării nucleare și nu numai pacea între Israel și Iran, ci pacea în întreaga lume”.

Israelul „este alături” de celelalte țări care au fost atacate de Iran, spune Netanyahu, declarând că „regimul ayatollahilor pune în pericol lumea”. El susține că „multe națiuni” se îndreaptă către Israel, solicitând cooperare, „pentru că suntem puternici, pentru că avem dreptate, pentru că luptăm”.

 

