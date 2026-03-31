Benjamin Netanyahu afirmă că poartă discuții cu liderii arabi pentru a „lupta împreună”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a spus marți miniștrilor, în cadrul unei ședințe a Cabinetului, că se formează noi alianțe cu liderii țărilor arabe care „vorbesc despre a lupta alături de noi”, relatează cotidianul în limba ebraică Maariv, citat de The Times of Israel.

„În trecut, am purtat discuții secrete cu liderii arabi”, ar fi spus Netanyahu. „Le-am spus: «De îndată ce Iranul va putea, vă va cuceri și vă va răsturna monarhiile.» Pe atunci, ei nu au înțeles cu adevărat lucrurile. Astăzi înțeleg.”

Luni, ambasadorul la Washington, Yechiel Leiter, a declarat într-un podcast că țările din Golf cer ajutorul Israelului.

„Unii dintre aliații noștri au devenit aliați și mai puternici în ultima lună”, a declarat el în cadrul podcastului „What the Hell is Going On”. „Fie că este vorba de Emiratele Arabe Unite, Bahrain, cred că ne-am apropiat de saudiți, de omanieni. Mai aproape de kuweitieni, pentru numele lui Dumnezeu. Ne-au cerut ajutorul.”

El a făcut, de asemenea, aluzie la o acțiune comună cu țările arabe: „Israelul și aliații săi vor continua să acționeze. Acest lucru ar putea face cu adevărat diferența în viitor.”

Editor : M.C