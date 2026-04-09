Benjamin Netanyahu amenință că Israelul va continua să lovească Hezbollah: „Mesajul nostru este clar”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images

Israelul va ataca mişcarea islamistă proiraniană Hezbollah „oriunde va fi necesar”, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce Israelul îşi continuă campania de bombardamente din Liban, care s-a soldat miercuri cu peste 200 de morţi, potrivit autorităţilor libaneze.

„Continuăm să atacăm Hezbollah cu forţă, precizie şi hotărâre", a scris premierul israelian pe contul său de pe platforma X, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

„Mesajul nostru este clar: oricine atacă civilii israelieni va fi atacat. Vom continua să atacăm Hezbollah oriunde va fi necesar până când vom restabili complet securitatea pentru locuitorii din nordul Israelului", a adăugat el.

Joi dimineaţă, armata israeliană a anunţat că l-a „ucis pe Ali Yusuf Harshi, secretarul personal şi nepotul liderului Hezbollah".

Într-un al doilea comunicat, armata israeliană a anunţat că a atacat peste noapte „două puncte de trecere cheie folosite de teroriştii şi comandanţii Hezbollah (...) pentru a transfera mii de arme, rachete şi lansatoare".

În urma intrării în vigoare a armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran, marţi noapte, Israelul a insistat că Libanul nu este inclus în acord şi de atunci şi-a intensificat atacurile împotriva Hezbollah.

