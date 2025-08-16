Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud

Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, au declarat pentru Reuters trei surse. Planul este considerat inacceptabil de liderii palestinieni.

Sursele care au informaţii despre acest subiect, citate de News.ro, au vorbit sub condiţia anonimatului și au declarat că nu s-a ajuns la niciun acord, dar că discuţiile între Sudanul de Sud şi Israel sunt în curs.

Dacă va fi dus mai departe, planul ar prevedea mutarea populaţiei dintr-o enclavă devastată de aproape doi ani de război cu Israelul într-o ţară din inima Africii, sfâşiată de ani de violenţe politice şi etnice.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu şi Ministerul de Externe al Israelului nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat, întrebat dacă Washingtonul susţine un astfel de plan: „Nu comentăm discuţii diplomatice private”.

Netanyahu a declarat luna aceasta că intenţionează să extindă controlul militar în Gaza şi a repetat săptămâna aceasta sugestiile că palestinienii ar trebui să părăsească teritoriul în mod voluntar.

Liderii arabi şi mondiali au respins ideea mutării populaţiei din Gaza în orice altă ţară. Palestinienii spun că ar fi o altă „Nakba” (catastrofă), când sute de mii de oameni au fugit sau au fost forţaţi să plece în timpul războiului arabo-israelian din 1948.

Informații „nefondate”

Cele trei surse au declarat că perspectiva relocării palestinienilor în Sudanul de Sud a fost ridicată în cadrul întâlnirilor dintre oficialii israelieni şi ministrul de externe al Sudanului de Sud, Monday Semaya Kumba, în timpul vizitei acestuia în ţară, luna trecută.

Declaraţiile lor par să contrazică Ministerul de Externe al Sudanului de Sud, care miercuri a respins informaţii similare în legătură cu acest plan, calificându-le drept „nefondate”.

Ştirea iniţială despre aceste negocieri a fost publicată marţi de The Associated Press, care cita şase persoane informate despre acest subiect.

Wasel Abu Youssef, membru al Comitetului Executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, a declarat că liderii şi poporul palestinian „resping orice plan sau idee de a strămuta o parte din poporul palestinian în Sudanul de Sud sau în orice alt loc”.

Declaraţia sa a fost repetată joi de biroul preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas.

Hamas, care luptă împotriva Israelului în Gaza, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Vice-ministrul israelian de externe Sharren Haskel, care a vizitat capitala Sudanului de Sud, Juba, săptămâna aceasta, a declarat reporterilor că discuţiile nu s-au concentrat pe relocare. „Nu despre asta au fost discuţiile”, a spus ea când a fost întrebată dacă s-a discutat vreun astfel de plan. „Discuţiile au vizat politica externă, organizaţiile multilaterale, criza umanitară, criza umanitară reală din Sudanul de Sud şi războiul”, a spus ea, referindu-se la discuţiile sale cu oficialii din Juba.

Netanyahu, care s-a întâlnit cu Kumba luna trecută, a declarat că Israelul este în contact cu câteva ţări pentru a găsi o destinaţie pentru palestinienii care doresc să părăsească Gaza. El a refuzat în mod constant să ofere mai multe detalii.

