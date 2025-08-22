Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistiţiu, informează AFP, preluată de Agerpres. Totuși, după ce a cerut „negocieri imediate” pentru a pune capăt războiului și a elibera ostaticii, consilierii premierului au declarat că nicio echipă nu se va deplasa încă la Doha sau Cairo, subliniind în schimb aprobarea lui Netanyahu pentru planurile de capturare a orașului Gaza, scrie ynetnews.com.

„Am dat instrucţiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noştri şi pentru a pune capăt războiului în condiţii acceptabile pentru Israel”, a declarat premierul, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă.

Fără detalii

El nu a făcut nicio referire explicită la cea mai recentă propunere a mediatorilor (Egipt, Qatar şi SUA), ce prevede, potrivit unor surse din Hamas şi Jihadul Islamic, un armistiţiu de 60 de zile însoţit de eliberarea în două etape a ostaticilor luaţi pe 7 octombrie şi ţinuţi în continuare captivi în Gaza.



Planul a fost acceptat luni de mişcarea islamistă palestiniană Hamas, al cărui atac fără precedent pe 7 octombrie 2023 contra Israelului a declanşat războiul.

După câteva ore de la anunțul privind începerea negocierilor, oficialii israelieni au redus tonul urgenței, subliniind în schimb satisfacția lui Netanyahu față de planurile militare de recucerire a orașului Gaza.

Declarații contradictorii

Declarația inițială, făcută publică în timpul vizitei lui Netanyahu la sediul Diviziei Gaza a armatei israeliene (IDF) din sudul Israelului, sugera o schimbare dramatică. Netanyahu s-a angajat atât să continue negocierile cu Hamas, cât și să aprobe planurile operaționale ale armatei de a captura orașul Gaza și de a „învinge Hamas”, scrie ynetnews.com.

Netanyahu a afirmat, înainte de se întâlni cu comandanţii de rang înalt, că a venit „pentru a aproba planurile” prezentate de armată şi de Ministerul Apărării „pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza şi a învinge Hamas”.

În urma instrucţiunilor premierului, armata se pregăteşte pentru o vastă ofensivă asupra oraşului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale Hamas, după peste 22 de luni de război care a distrus teritoriul palestinian şi a făcut zeci de mii de morţi.



Obiectivele declarate ale acestei ofensive sunt înfrângerea Hamas şi eliberarea tuturor ostaticilor.

Așteptări temperate

Într-o serie de briefinguri ulterioare adresate reporterilor, o sursă politică care a dorit să-și păstreze anonimatul a oferit clarificări care păreau să tempereze așteptările. În primul rând, sursa a afirmat că Israelul nu va trimite, deocamdată, o delegație la Doha sau Cairo, unde mediatorii egipteni și qatarezi așteaptă de zile întregi un răspuns israelian la acceptarea de către Hamas a unei propuneri de încetare parțială a focului.

Într-un al doilea mesaj, sursa a subliniat că Netanyahu a fost „impresionat” de planurile armatei pentru orașul Gaza și „mulțumit” de acestea.

În cele din urmă, într-o a treia clarificare, sursa a afirmat că, odată stabilit locul negocierilor, Netanyahu va ordona unei echipe israeliene să participe la discuții, dar numai „cu privire la toți ostaticii, vii sau morți, și la încheierea războiului în condițiile impuse de Israel”.

