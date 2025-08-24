Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere

Liderul partidului de opoziţie Uniunea Naţională, Benny Gantz, din Israel, a lansat sâmbătă un apel către premierul Benjamin Netanyahu şi alţi doi lideri ai opoziţiei pentru a forma un guvern temporar care să permită eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza cu îndepărtarea extremei drepte de la putere, informează AFP şi dpa, preluate de Agerpres.

Aceşti ostatici au fost răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul unui atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în Israel, atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

După retragerea din coaliţia sa, în iulie, a partidelor ultraortodoxe aşkenaze, Netanyahu nu mai deţine majoritate absolută în Parlament şi este tributar aliaţilor săi de extremă dreaptă, care refuză orice acord cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor şi pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mişcării palestiniene în Gaza.

„Fac apel la Netanyahu, Yair Lapid şi Avigdor Lieberman. Este timpul să fie format un guvern de salvare a prizonierilor”, a declarat Benny Gantz, liderul Uniunii Naţionale (centru dreapta), făcând referire la eliberarea celor circa 50 de ostatici, vii sau morţi, încă deţinuţi în Fâşia Gaza.

Yair Lapid, şeful primului partid de opoziţie, Yesh Atid (centru), dispune de 24 de deputaţi în Knesset. Lieberman, liderul partidului naţionalist Israel Beiteinou, are 8 mandate de deputat, la fel ca partidul lui Gantz.

Împreună cu cei 32 de deputaţi ai partidului lui Netanyahu, Likud (dreapta), aceste trei partide ar putea forma o coaliţie care să dispună de o majoritate de 72 de locuri (din totalul celor 120) în Parlament.

„Datoria statului nostru este înainte de toate cea de a salva viaţa evreilor şi tuturor cetăţenilor. Fiecare ostatic în pericol de moarte ar putea fi fiul nostru, fiul vostru”, a adăugat Gantz în timpul unei conferinţe de presă.

În acelaşi timp, zeci de mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv, ca în fiecare sâmbătă seara, în susţinerea ostaticilor şi pentru a cere guvernului să pună capăt războiului şi să încheie un acord care să permită eliberarea lor.

Gantz a precizat că şi-a lansat apelul fără a-i informa în prealabil pe cei vizaţi şi nici Netanyahu, Lapid sau Lieberman nu au reacţionat deocamdată public la acest apel.

