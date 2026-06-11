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Benzinăriile din Crimeea au rămas fără combustibili după o nouă serie de atacuri ucrainene cu drone

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Petrol Station In Sevastopol, Russia
Foto: Profimedia

Benzinăriile din peninsula Crimeea, controlată de Rusia, au rămas joi fără benzină, în urma intensificării atacurilor ucrainene cu drone împotriva liniilor de aprovizionare din peninsulă.

Un localnic din Sevastopol, cel mai mare oraş al peninsulei, a declarat că nu există combustibil la majoritatea benzinăriilor locale, existând probleme chiar şi cu asigurarea regimului de raţionalizare impus în ultimele săptămâni, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Un alt martor din oraşul turistic Eupatoria a declarat că există o coadă lungă în faţa singurei benzinării care mai funcţionează acolo.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra liniilor de aprovizionare către peninsula Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o în 2014. Autorităţile locale au impus raţionalizarea combustibilului, şi există probleme şi cu unele produse alimentare de bază.

Miercuri, guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a declarat că planurile de distribuire a benzinei raţionalizate au fost amânate deoarece camioanele nu au putut aduce combustibilul în oraş, în urma recentelor atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare.

Combustibilul este livrat în Crimeea în mare parte pe cale rutieră şi feroviară prin teritoriile controlate de Rusia la nord, pe care Moscova le-a cucerit în 2022. Aceste rute au fost din ce în ce mai des perturbate de atacurile cu drone. Anterior, combustibilul ajungea în Crimeea cu barja la un terminal petrolier din oraşul Feodosia, dar aprovizionarea a fost întreruptă după ce Ucraina a atacat terminalul în aprilie.

La Sevastopol, guvernatorul instalat de Moscova a declarat că dronele ucrainene au provocat pagube uşoare peste noapte, iar 33 de drone au fost doborâte. La rândul său, guvernatorul regiunii Herson care se învecinează cu Crimeea la nord, a declarat că Ucraina a vizat mai multe poduri în regiune, provocând unele pagube.

Ucraina a lovit şi în sudul Rusiei, provocând pagube, inclusiv un incendiu la rafinăria de petrol Afipski, care a fost stins între timp. Guvernatorul provinciei Adîgheia a anunţat că au fost pagube şi la infrastructura civilă din regiune.

Editor : M.B.

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