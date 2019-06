Berea care la livrare costă 2,50 euro și în Dubai se vinde cu 300 de dolari

Copleşiţi de comenzi, călugării belgieni trapişti, care fac unele dintre cele mai apreciate beri din lume, au recurs la idei moderne pentru a-şi rezolva problema livrărilor: vând online. Ei speră să elimine astfel intermediarii care cresc exagerat preţurile.

La abaţia Sint Sixtus, aproape de graniţa cu Franţa, trăiesc 19 călugări. Acolo se face bere din 1839. Producţia este limitată, pentru ca fabricarea berii să nu acapareze viaţa monastică şi nici să nu aducă câştiguri mai mari decât necesarul comunităţii.

După cel de-al Doilea Război Mondial, călugării au ales să-şi vândă berea doar la poarta mănăstirii. Metoda a funcţionat bine până când a apărut Internetul şi li s-a dus vestea în lumea întreagă.

„Era o vreme când lumea venea cu maşinile şi stătea la coadă în mijlocul câmpului, bloca străzile, numai ca să cumpere bere de la noi. Am rezolvat parţial problema când am introdus sistemul rezervărilor prin telefon, dar atunci am început să avem liniile telefonice blocate. Unii dintre clienţi monopolizau rezervările. Noi pe ei vrem să-i oprim”, spune fratele Godfried de la Abaţia Sint-Sixtus din Westvleteren.

Bere artizanală, rezervată virtual

Deşi călugării le cer clienţilor să nu revândă berea, nu-i pot opri complet pe intermediari. Astfel, o bere care, cu tot cu garanţia pentru sticlă, costă 2 euro şi 50 de cenţi ajunge să fie vândută cu 12 euro la Bruxelles sau cu 300 de dolari în Dubai.

Ultima picătură a fost când un supermarket olandez a obţinut 7.200 de sticle şi le-a vândut cu 10 euro folosind şi imaginea călugărilor pentru reclamă.

„Noul sistem are o sală de aşteptare virtuală. Cei care vor să facă o rezervare trebuie să treacă prin sala de aşteptare, timp în care noi verificăm cu câtă vreme în urmă acea persoană a mai comandat bere de la noi. Cei care aşteaptă de multă vreme au prioritate”, explică fratele Godfried.

Cine vrea bere artizanală de la călugării din Westvleteren trebuie mai întâi să se înscrie pe siteul lor şi poate comanda maximum două lădiţe la două luni, după un anumit calendar. În plus, este necesară şi o excursie în Belgia, pentru că monahii în continuare nu livrează decât până la poarta abaţiei.