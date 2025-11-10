Live TV

Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați

Corturi pentru refugiați pe fostul aeroport Tegel, din Berlin. Foto: Profimedia
Cazare descentralizată În hangarul unui alt aeroport

Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de.

Fostul aeroport Tegel din Berlin a servit drept un mare centru de primire pentru persoanele care fugeau de război aproape de la începutul invaziei rusești din Ucraina. Aceștia aterizau acolo după ce soseau în capitala Germaniei, erau înregistrați acolo sau primeau un permis de ședere temporară. 

Însă zilele acestui centru, cel puțin în forma sa actuală, sunt numărate. Va fi desființat în câteva luni. Un nou cartier urban este planificat pe terenul aeroportului.

Cazare descentralizată

Condițiile de trai ale refugiaților din Tegel au fost îndelung criticate. Centrul a fost inițial planificat doar pentru cazarea temporară a ucrainenilor, care au fost adăpostiți în corturi și containere mari. 

Cu toate acestea, unii au fost nevoiți să petreacă acolo mai mult de un an. În ultimele luni, refugiații au fost mutați în alte locuri de cazare din Berlin pentru a putea părăsi complet Tegelul până la sfârșitul anului 2025.

Berlinul dorește să găzduiască refugiații într-un mod mai descentralizat, mai ales că în prezent în capitală sosesc mai puțini. Departamentul Senatului pentru Muncă, Afaceri Sociale, Egalitate și Integrare a declarat pentru Deutsche Welle că aproximativ 1.500 de refugiați din Ucraina locuiesc în prezent pe aeroportul Tegel. În urmă cu un an, numărul era de aproximativ 5.000.

Site-ul web al unității de cazare din Tegel a precizat încă de la mijlocul verii că nu vor fi acceptați noi refugiați cu animale de companie. Această politică se datorează probabil faptului că animalele de companie complică plasarea rapidă a refugiaților în alte unități de cazare din Berlin. 

Ucrainenii, care locuiau deja în Tegel cu animalele lor de companie, vor fi mutați în locuințe pe terenul fostului aeroport Tempelhof, în sudul orașului.

În hangarul unui alt aeroport

Volodimir Savenko, în vârstă de 45 de ani, din Horijnîi Plavnîi, regiunea Poltava, a ajuns în Germania la sfârșitul verii. A petrecut prima lună în Tegel, înainte de a fi transferat la Tempelhof. El relatează că acolo condițiile de viață sunt mai bune, dar încă nu ideale. În Tempelhof sunt cazate între patru și șase persoane în cameră, în timp ce la Tegel erau opt.

„Locuim în containere maritime amplasate într-un hangar unde se reparau avioane. Mâncarea este mai bună aici”, spune Savenko, care totuși a găsit unele lucruri mai bune în Tegel. „În Tempelhof, trebuie să traversezi strada ca să faci duș – și ca să folosești și toaleta. În Tegel, dușurile și toaletele erau în corturi.”

 

