Berlinul investește masiv în apărare. O măsură care reînvie vechi temeri față de o Germanie putere militară (Le Monde)

Prin intenția de a aloca 3,5 % din produsul intern brut pentru apărare până în 2029, Berlinul răspunde așteptărilor aliaților săi, care îi cer de ani de zile să-și asume mai mult responsabilitățile pe scena internațională. Însă această reînarmare reînvie vechi temeri, în special în Franța, Italia și Polonia, scrie Le Monde.

Oficial, această poziție este împărtășită în întreaga Europă. În cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), al Uniunii Europene (UE) și în capitalele Vechiului Continent, se salută faptul că, în sfârșit, Germania investește serios în apărarea sa.

Prin alocarea a câteva sute de miliarde de euro, care îi vor permite să-și majoreze bugetul în acest domeniu la 152 de miliarde de euro în 2029, adică 3,5 % din produsul intern brut (PIB), față de 2,3 % în 2025, Berlinul răspunde apelurilor repetate din întreaga Europă și din Statele Unite în favoarea unor investiții sporite. Însă, în anumite țări, în special în Franța, Italia sau Polonia, acest efort financiar, fără precedent de la Războiul Rece încoace, stârnește tensiuni, în contextul în care marți, 7 iulie, a început summitul NATO de la Ankara.

„De douăzeci de ani, Berlinul este somat de toți aliații săi să investească mai mult”, amintește Camille Grand, fost secretar general adjunct al NATO. Toată lumea își amintește ce spunea Radoslaw Sikorski, ministrul polonez al Afacerilor Externe, în 2011: „Mă tem mai puțin de puterea germană decât de inacțiunea germană”.

După invazia Ucrainei de către Rusia, în 2022, Germania s-a angajat într-un amplu proces de reînarmare, inițial sub impulsul cancelarului social-democrat (SPD) Olaf Scholz, care a dotat țara cu un fond special de 100 de miliarde de euro pentru a moderniza în ritm accelerat Bundeswehr-ul, învechit și sub-echipat, cu scopul de a-l transforma în „prima armată convențională din Europa”.

Dar, mai ales, victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale americane, din noiembrie 2024, a obligat Germania, a cărei apărare era asigurată de facto de Statele Unite încă din anii 1950, să accelereze acest proces. În martie 2025, Berlinul a revizuit Constituția pentru a-și putea finanța apărarea prin recurgerea la îndatorare.

Promisiunea dezvoltării industriale

Într-o parte a Europei, această reînarmare reprezintă o ușurare. „În Suedia, Finlanda și Țările de Jos, se salută creșterea cheltuielilor și posibilitatea de a colabora strâns cu Berlinul în ceea ce privește echipamentele”, subliniază Christian Mölling, specialist german în probleme de apărare și cercetător la European Policy Center.

La fel, în anumite țări din Europa Centrală, „hinterlandul” Germaniei, această consolidare a puterii reprezintă o promisiune de dezvoltare industrială și economică.

La Roma, Paris și Varșovia, în schimb, această evoluție suscită îngrijorare. „În Italia, este un subiect de discuție, chiar dacă nivelul de îngrijorare nu este la fel de ridicat ca în Franța”, subliniază Nathalie Tocci, de la campusul european al Universității Johns Hopkins (Maryland) din Bologna.

„Nu ne concentrăm cu adevărat asupra consecințelor politice și de securitate ale acestui dezechilibru, ci mai degrabă asupra a ceea ce s-ar întâmpla dacă partidul de extremă dreapta AfD ar ajunge într-o zi la putere la Berlin.”

„Italienii rămân pragmatici”, subliniază, la rândul său, Federico Santopinto, de la Institutul de Relații Internaționale și Strategice. S-au apropiat din punct de vedere industrial de Germania, prin proiectul de tancuri de luptă noi între grupurile din domeniul apărării Leonardo și Rheinmetall. De asemenea, doresc să profite de oportunitățile oferite de această revenire a Germaniei la putere.

În Polonia, reînarmarea germană reprezintă atât o ușurare, cât și o sursă de îngrijorare, în condițiile în care Varșovia a prevăzut să aloce 4,8 % din PIB-ul său apărării. „Faptul că Polonia a trasat o cale pe care germanii au ajuns să o urmeze este perceput la Varșovia ca o victorie morală”, subliniază Marek Swierczynski, specialist în probleme de apărare la centrul de cercetare Polityka Insight. „Anunțurile germane, dacă se vor concretiza, vor consolida în mod semnificativ flancul estic al NATO și securitatea regiunii – în special datorită prezenței germane în Lituania –, ceea ce servește perfect intereselor Varșoviei.”

Însă noile ambiții militare ale Berlinului, coroborate cu ascensiunea partidului AfD, trezesc și temeri vechi. „Avansul extremei drepte germane, care dorește să se apropie de Rusia, combinat cu puterea militară crescândă a Germaniei, este perceput la Varșovia ca o amenințare reală la adresa ordinii europene pe termen mediu sau lung”, adaugă Marek Swierczynski.

La Varșovia, coaliția liberală și proeuropeană a lui Donald Tusk rămâne, în cele din urmă, sub presiunea constantă a germanofobiei din partea aripii naționaliste și conservatoare a partidului Dreptate și Justiție (PiS). Guvernul a fost astfel nevoit să renunțe la semnarea unui nou tratat între cele două țări, propus de Germania. La fel cu cele semnate cu Franța, la 9 mai 2025, și cu Regatul Unit, la 27 mai, acesta urma să conțină o clauză de solidaritate în caz de agresiune militară. În cele din urmă, pe 16 iunie a fost semnat între Berlin și Varșovia un acord mai modest, care nu a necesitat semnătura președintelui polonez, Karol Nawrocki, membru al PiS.

Sentimentul francez de „deconectare”

Dar, fără îndoială, în Franța tensiunea este cea mai perceptibilă.

„Aveam un statu quo istoric de la sfârșitul Războiului Rece. Germaniei îi revenea puterea economică, iar Franței, puterea militară și strategică”, amintește Paul Maurice, specialist în relațiile franco-germane la Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI). De la criza din Ucraina, acest statu quo a început să se clatine. Germania cheltuiește din ce în ce mai mult, depășind Franța. ”

La Paris predomină un sentiment de „declin” și de „rămânere în urmă” în fața resurselor uriașe alocate apărării dincolo de Rin. „Rămânerea în urmă este posibilă”, a avertizat șeful Statului Major al Armatelor, Fabien Mandon, în fața Senatului, pe 13 mai. Dacă Germania continuă în acest ritm, peste cinci ani, argumentul conform căruia beneficiem de o experiență operațională și de o anumită cultură nu va mai ține. Pentru americani, referința europeană devine treptat Germania. Germanii preconizează să cheltuiască de trei ori mai mult decât Franța în fiecare an. După cinci ani, diferența va fi izbitoare! ”.

Din lipsă de buget suficient, mediile militaro-industriale se tem că vor rămâne în urmă. „Când ai mulți bani, vrei să-ți achiziționezi rapid ceea ce ai nevoie, fără să te complici neapărat cu parteneri, care complică și prelungesc dezvoltarea echipamentelor”, explică Samuel Faure, cercetător la Institutul de Cercetare Strategică al Școlii Militare. Există, așadar, o logică a acțiunii în solitar din partea germanilor. Dar acest lucru face ecou la ceea ce făcea Franța nu cu mult timp în urmă.”

Eșecul proiectului franco-german de avion de luptă SCAF (sistemul franco-german de luptă aeriană al viitorului), oficializat pe 8 iunie, a contribuit la instalarea în Franța a sentimentului că Germania ar avansa pe cont propriu – Airbus prezentând chiar a doua zi după anunț un proiect concurent aproape în întregime german.

Proiectul de tanc franco-german ar fi, la rândul său, în impas, în timp ce patrulatoarea maritimă sau viitoarea generație de elicoptere Tiger au fost abandonate. Iar Berlinul, care, de altfel, tocmai a renunțat la proiectul de fregată F126 dezvoltat împreună cu Țările de Jos, dorește, de asemenea, să se doteze cu propria sa constelație de comunicații, ceea ce trezește temeri cu privire la viitorul proiectului european de echipamente, Iris².

De fapt, Germania dorește să acționeze rapid, sfârșitul mandatului cancelarului Merz în 2029 coincidând cu data care circulă, în cercurile militare europene, ca fiind cea la care Rusia ar putea fi în măsură să lanseze o operațiune de amploare împotriva Vechiului Continent. „Germanii au un reflex de urgență, iar faptul că dispun de resurse aproape nelimitate creează o iluzie, deoarece modelul lor economic este, de fapt, foarte slăbit”, observă un militar francez. „Miza este să le facem să înțeleagă că lumea se reorganizează în blocuri și că această „armă cu un singur foc” trebuie să se organizeze pentru apărarea continentului, în mod colectiv. Ei au banii, competența industrială, dar nu au apetitul pentru acțiuni operaționale. Aici este ceva ce putem face împreună.”

Dar, spre deosebire de Franța, „anumiți vecini europeni acceptă fără probleme să se alinieze Germaniei”, constată Paul Maurice. Dovadă stă aderarea a aproape douăzeci de țări la inițiativa sa privind „scutul antirachetă”, anunțată în 2022 și care include utilizarea tehnologiilor americane și israeliene. O erezie pentru Franța, care apără autonomia europeană în domeniul militar. „Poziția franceză rămâne în continuare destul de izolată”, justifică Paul Maurice. „A devenit foarte complicat să dezvoltăm proiecte de apărare împreună cu Franța”, subliniază deputata ecologistă germană Sara Nanni, specialistă în probleme de apărare.

Doctrina franceză se bazează pe descurajare și pe o viziune a suveranității care se aplică și industriei. Este de înțeles, dar, la un moment dat, devine problematică din punct de vedere european. Colaborarea cu americanii la avionul de luptă F-35 s-a dovedit mai ușoară. Nu este normal!”

În fața ipotezei unei retrageri americane, Germania s-a orientat totuși către Franța pentru a reflecta asupra unei împărțiri a descurajării nucleare. Cele două țări și-au propus să realizeze o primă etapă înainte de sfârșitul anului 2026. Se așteaptă anunțuri cu ocazia Consiliului de Miniștri franco-german care va avea loc pe 17 iulie, la Brühl, în Renania de Nord-Westfalia.

Editor : M.C