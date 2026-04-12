Berlinul vrea să impună plățile cu cardul în magazine

Plata cu cardul. Foto: Profimedia

„Numai numerar”. Panourile cu acest mesaj sunt încă o imagine obișnuită în marile orașe germane. În timp ce alte țări ale UE s-au bazat mult timp în întregime pe metodele de plată digitale, companiile și consumatorii germani rămân atașați de numerar. Chiar și în orașe mari precum München, Köln sau Berlin, plata doar cu cardul sau telefonul mobil poate fi dificilă. Dar acest lucru este pe cale să se schimbe. CDU și SPD din Senatul de la Berlin vor să impună prin lege plățile cu cardul pentru magazine și restaurante, scrie Merkur.

Schimbarea ar putea afecta direct viața de zi cu zi a milioane de oameni.

Grupurile parlamentare CDU și SPD din Senatul de la Berlin pregătesc în prezent o inițiativă Bundesrat care ar obliga companiile și restaurantele să accepte metode de plată digitale, potrivit Tagesspiegel. Politica „doar numerar” ar fi atunci de domeniul trecutului.

Se pare că „Inițiativa Bundesrat pentru plăți digitale” va fi lansată la o reuniune a coaliției din 20 și 21 aprilie. Se așteaptă ca senatorul Stefan Evers (CDU) să sprijine inițiativa.

Până în prezent, în Germania se aplică principiul autonomiei private. Prin urmare, comercianții și restauratorii pot decide singuri dacă acceptă doar numerar, doar plăți cu cardul sau ambele.

Totuși, din 2018, operatorilor le este interzis să perceapă un comision suplimentar pentru plățile cu cardul. Sumele minime pentru acceptarea mijloacelor de plată digitale – panourile cu inscripția „Plată cu cardul doar de la 10 euro” nu sunt o raritate – sunt însă legale din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, mulți furnizori de carduri interzic, de regulă, partenerilor lor contractuali să introducă astfel de limite.

Prin această inițiativă, coaliția de la Berlin dorește să crească presiunea asupra guvernului federal pentru a adapta reglementările în vigoare.

CDU, CSU și SPD au stabilit deja în acordul de coaliție: „Ne angajăm pentru o adevărată libertate de alegere în tranzacțiile de plată și dorim ca, în principiu, să se ofere treptat numerar și cel puțin o opțiune de plată digitală.”

Totuși, punerea în aplicare se lasă așteptată. Obiectivul inițiativei este, pe lângă un confort sporit pentru clienți, și prevenirea evaziunii fiscale și, prin urmare, creșterea veniturilor. În practică, casele de numerar sunt rareori controlate de autoritățile fiscale.

Pentru a spori presiunea asupra guvernului federal condus de Friedrich Merz (CDU), inițiativa ar avea însă nevoie mai întâi de o majoritate în Bundesrat. Oare celelalte landuri susțin această inițiativă venită din capitală?

La solicitarea ziarului Münchner Merkur,Ministerul de Finanțe din Bavaria a declarat că dorește să analizeze mai întâi în detaliu conținutul chestiunilor care țin de competența Bundesratului. Totuși, ministerul are în vedere această temă fundamentală.

