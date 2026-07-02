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Berlinul vrea să își relanseze economia. Friedrich Merz: „Vrem să readucem Germania pe drumul cel bun.” Ce reforme au fost anunțate

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Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Principalele măsuri incluse în pachet: Industria auto, sub presiune

Coaliţia de guvernare a cancelarului german Friedrich Merz a prezentat joi un pachet de reforme, inclusiv facilităţi fiscale de 10 miliarde de euro pentru persoanele cu venituri mici, modificări în sistemul de pensii şi construirea de locuinţe mai accesibile, transmite Reuters.

„Vrem să readucem Germania pe drumul cel bun”, l-a spus jurnaliştilor Friedrich Merz.

Principalele măsuri incluse în pachet:

Relaxare fiscală: Se oferă o reducere anuală de 10 miliarde de euro pentru contribuabilii cu venituri mici. Aceasta va fi finanțată parțial prin majorarea „taxei pentru bogați” (cota maximă de impozitare) de la 45% la 47% pentru veniturile de peste 280.000 de euro pe an.

Măsuri sociale și de sănătate: Se are în vedere modificarea sistemului de pensii, precum și eliminarea posibilității de a obține concediu medical prin simpla solicitare telefonică.

Reducerea birocrației: Include un plan de acțiune sever împotriva fraudei cu subvenții și reducerea cu 8% a personalului din ministerele federale prin digitalizare.

Dezvoltare imobiliară: Pachetul facilitează construirea de locuințe la prețuri accesibile prin accelerarea procesului de autorizare

Clasat în sondajele de opinie în urma partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Merz se confruntă cu presiuni puternice pentru adoptarea reformelor necesare redresării celei mai mari economii europene.

Industria auto, sub presiune

Luni, Guvernul german a anunţat că vrea să prevină închiderea fabricilor din ţară ale Volkswagen, cel mai mare producător auto european.

Grupul auto german, afectat de presiunea din partea rivalilor din China, de taxele vamale americane şi de reducerea cererii în Europa, intenţionează în următorii ani să concedieze până la 100.000 de angajaţi şi să închidă patru unităţi în Germania, a anunţat vineri revista germană Manager Magazin, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Nu au fost date publicităţii numele uzinelor.

Închiderile la un astfel de grup industrial major ar reprezenta o nouă lovitură la adresa eforturilor Guvernului german de a redresa economia.

„Obiectivul nostru este de a preveni închiderea unităţilor din Germania. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să fie în vigoare condiţiile-cadru potrivite, inclusiv mecanismele necesare pentru competitivitate. Trebuie acordate subvenţii pentru a ne asigura că aceste fabrici rămân profitabile”, a anunţat un purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat: „În principiu, totuşi, este întotdeauna la latitudinea companiilor să ia decizii din motive comerciale”.

Editor : Sebastian Eduard

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