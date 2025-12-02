Live TV

Bijuterie a familiei imperiale ruse, vândută cu preț record. Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante

Data publicării:
Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante
Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante Foto: Profimedia
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie's, informează AFP.

El a stabilit "un nou record mondial de preţ pentru o operă a lui Fabergé", a subliniat într-un comunicat de presă Margo Oganesian, directoarea Departamentului de ouă Faberge şi opere de artă ruseşti din cadrul casei de licitaţii organizatoare.

Acest obiect de lux, care era râvnit de mulţi colecţionari internaţionali, fusese estimat la peste 20 de milioane de lire sterline de casa Christie's, care nu a dezvăluit însă identitatea şi nici naţionalitatea cumpărătorului.

"Întrucât doar câteva ouă de Paşte imperiale se mai află încă în posesia unor colecţionari privaţi, aceasta a fost o ocazie excepţională şi istorică", a declarat Margo Oganesian, potrivit Agerpres.

Comandat de ţarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, împărăteasa văduvă Maria Feodorovna, Oul de Iarnă al Romanovilor nu a fost doar un martor al tulburărilor istoriei moderne ruse, ci este totodată, din multe privinţe, un obiect de excepţie.

El a depăşit cu mult precedentul record de preţ stabilit pentru un ou Fabergé. Acesta fusese stabilit în 2007 odată cu vânzarea Oului Rothschild de aceeaşi casă de licitaţii, achiziţionat cu aproape 9 milioane de lire sterline (12,5 milioane de euro) de un colecţionar rus.

În esenţă, ouăle Fabergé sunt obiecte rare, a reamintit Margo Oganesian.

Casa de bijuterii condusă de bijutierul rus Pierre-Karl Fabergé a creat 50 de astfel de ouă pentru familia imperială cu ocazia sărbătorilor pascale, înainte de alungarea acesteia de la putere în timpul Revoluţiei bolşevice din 1917 şi executării membrilor săi în 1918. Tradiţia ouălor Fabergé a fost inaugurată de ţarul Alexandru al III-lea.

Ea a fost continuată de fiul său, Nicolae al II-lea, cu o mică diferenţă. Ultimul ţar din istorie a comandat de la Fabergé două ouă: unul pentru mama lui, în plus faţă de cel pentru soţia sa, Alexandra.

Este împodobit cu 4.500 de diamante

Aceste ouă se bucură de un nou interes pe piaţa obiectelor de artă după anii 1950 - până atunci, erau populare în principal în rândul ruşilor bogaţi, dornici să îşi ofere un fragment din istoria ţării lor.

Până în prezent, doar 43 dintre ele există încă, iar şapte se află în proprietatea unor colecţionari privaţi. Însă Oul de Iarnă are un loc special în colecţia Romanovilor.

Înalt de 14 centimetri, sculptat dintr-un cristal de rocă fragil şi împodobit cu peste 4.500 de diamante, acesta este, potrivit experţilor, cea mai luxoasă creaţie a casei Fabergé pentru familia imperială rusă.

Pe lângă opulenţa în sine a obiectului, "tehnica şi măiestria utilizate îl fac să fie un obiect excepţional", a declarat Margo Oganesian. "Este greu de înţeles cum a reuşit Fabergé să îl realizeze", a adăugat ea.

Oul şi soclul său sunt sculptate în cristal de rocă, apoi decorate cu monturi din platină, în formă de fulgi de zăpadă. În interior, o surpriză se oferă privirilor: un buchet de flori compus din anemone din cuarţ alb, fixate pe tulpini din fir de aur într-un coş din platină.

La fel ca şi celelalte posesiuni ale familiei Romanov, acesta poartă amprenta istoriei ruse. În anii 1920, a fost transferat de la Sankt Petersburg la Moscova, unde a fost vândut de bolşevici.

A fost cumpărat apoi de un bijutier londonez. În 1949, a fost vândut din nou la licitaţie la Londra, înainte să dispară de pe radar. Actualul său proprietar nu a fost dezvăluit.

"Timp de 20 de ani, experţii şi specialiştii l-au pierdut din vedere, până când a fost redescoperit în 1994 şi scos la vânzare de casa Christie's la Geneva", a subliniat Margo Oganesian.

Opt ani mai târziu, în 2002, a fost vândut din nou, de data aceea la New York, pentru 9,6 milioane de dolari.

