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Bilanțul armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi

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Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapaty (C) speaks with Ukrainian servicemen
Generalul Mihailo Drapatîi, comandantul armatei ucrainene, a venit cu o fillozofie nouă de război. Foto: Profimedia
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Din articol
Operațiunea Vivaldi Noile tactici de luptă Libertate de decizie Plan pe 30 de ani

Noul comandant al armatei ucrainene, generalul-locotenent Mihailo Drapatîi, reorganizează trupele în jurul unui model de război bazat pe utilizarea intensivă a dronelor, a unui sistem de comandă descentralizat și a unor comandanți de luptă mai tineri. În timpul proaspătului său mandat, contraofensivele locale au reușit să recâștige teren, în paralel cu punerea în aplicare a unui plan pe 30 de ani de modernizare a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), scrie Kyiv Post într-un bilanț al primelor două luni sub comanda lui Drapatîi.

La zece săptămâni de la preluarea comenzii tuturor forțelor armate ucrainene, generalul-locotenent Mihailo Drapatîi a învins trupele ruse în diverse sectoare de pe front, provocând pierderi grele, forțând retrageri jenante și creând o realitate incomodă pentru Kremlin: soldații ucraineni eliberează acum teritoriul mai repede decât îl cuceresc forțele ruse.

Pe lângă atacurile deliberate, treptate și cu ritm lent, care exploatează cele mai mari atuuri tactice ale Ucrainei - dronele și operatorii de drone calificați -, riscând soldații umani doar ca ultimă soluție, Drapatîi (43 de ani) a întreprins, de asemenea, o curățare deliberată a eșaloanelor superioare ale Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU).

Ofițerii superiori din vechea gardă, mai în vârstă sau epuizați, sunt mutați în roluri de instruire, pensionați sau repartizați în zona din spate, în timp ce locul lor este luat de comandanți mai tineri, testați în luptă și cu experiență în războiul secolului XXI.

Stilul de comandă al lui Drapatîi, care pune accentul pe delegarea autorității, furnizarea de armament suficient și acordarea inițiativei comandanților locali, a neutralizat în mod eficient, în unele sectoare, avantajul numeric al armatei ruse față de Forțele Armate ale Ucrainei.

Rezultatul a fost un adevărat „fierăstrău circular militar”, capabil să zdrobească atacurile rusești, indiferent de numărul de trupe pe care Kremlinul le trimite în luptă. În cazurile în care Forțele Armate ale Ucrainei au atacat cu succes sub comanda lui Drapatîi, formațiunile care au condus aceste asalturi au fost în mod constant unități de luptă experimentate, cu rezultate excelente în luptă, comandate de ofițeri cu o vastă expertiză în războiul cu drone și în tacticile moderne de luptă.

Operațiunea Vivaldi

În sectorul critic Dobropillia din regiunea Donețk, care se află în prezent în centrul unor atacuri intense ale infanteriei ruse, pierderile zilnice ale Kremlinului au atins unele dintre cele mai ridicate niveluri din timpul războiului, în încercările repetate și eșuate de a pătrunde în pozițiile deținute de Corpul 1 Azov, o formațiune a Gărzii Naționale comandată de generalul de brigadă Denis Prokopenko, un fost profesor de engleză în vârstă de 35 de ani.

Corpul Azov recrutează la nivel național și se promovează ca una dintre cele mai disciplinate și mai combative formațiuni de luptă majore ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Cel mai mare succes ofensiv al lui Drapatîi a fost înregistrat în sectorul Lîman din nord-est, unde un fost istoric și politician cu activitate part-time, generalul de brigadă Andrii Bilețki, în vârstă de 47 de ani, a reușit, la conducerea Corpului 3 „Troika”, să recucerească aproximativ 176 de kilometri pătrați de teritoriu controlat de Rusia încă din 2022, capturând sute de prizonieri și provocând, potrivit rapoartelor, 5.000 de victime ruse - morți și răniți - în aproximativ trei luni de lupte.

Contraofensiva lui Bilețki, Operațiunea Vivaldi, este încă în desfășurare, iar atât surse din cadrul Corpului 3, cât și din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei afirmă că urmează noi câștiguri teritoriale. Datorită legăturilor sale cu capitala și cu populația urbană și educată din Kiev, precum și datorită conexiunilor politice ale lui Bilețki, Corpul 3 este una dintre formațiunile AFU cu cele mai înalte competențe profesionale și cele mai bune resurse.

Noile tactici de luptă

O ofensivă lansată de predecesorul lui Drapatîi în ianuarie, în sectorul estic Oleksandrivka, și-a menținut ritmul încă din vară, forțele AFU înregistrând câștiguri teritoriale treptate zi de zi. Estimările privind teritoriul recuperat de sub controlul rus în ultimele nouă luni variază între 600 și 750 de kilometri pătrați, fiind raportate aproximativ 15.000 de victime ruse și 26 de localități eliberate.

Comandantul acelei contraofensive, generalul-maior Oleh Apostol, în vârstă de 39 de ani, este un ofițer de carieră cu experiență de luptă încă din 2014, de la prima invazie a Rusiei în Ucraina.

Parașutist și infanterist de profesie, el este comandantul general al Forțelor de Asalt Aerian de elită ale Forțelor Armate ale Ucrainei, ale căror două corpuri, al 7-lea și al 8-lea, constituie în prezent coloana vertebrală a operațiunilor ofensive din acel sector.

În toate aceste operațiuni, Forțele Armate ale Ucrainei, conduse de Drapatîi, au renunțat la atacurile masive cu tancuri din epoca trecută, precedate de bombardamente de artilerie și lovituri aeriene.

În schimb, atât în ofensivă, cât și în apărare, prima etapă a unei bătălii a AFU constă în recunoașterea neîncetată cu drone, lovituri împotriva operatorilor de drone ruși, misiuni de interceptare care vizează dronele rusești în aer și atacuri cu drone asupra pozițiilor rusești detectate, precum și asupra camioanelor, motocicletelor și soldaților de infanterie care transportă provizii către acele poziții.

Abia atunci când se consideră că apărarea rusă este suficient de slăbită se riscă trimiterea trupelor umane într-un atac. Când au loc asalturi, soldații Forțelor Armate Ucrainene avansează în vehicule blindate, escortate de mai multe drone.

Libertate de decizie

Un articol publicat de site-ul Ukrainska Pravda a descris stilul de comandă al lui Drapatîi în termeni fără menajamente: „Primul cuvânt cu care comandanții de brigadă și de corp de armată descriu rezultatele muncii de luni de zile a lui Drapatîi este «libertate»”.

Pe măsură ce operațiunile de luptă au avansat, Drapatîi și șeful său de stat major, un parașutist cu experiență de luptă pe nume Ihor Skibiuk, în vârstă de 49 de ani, au desfășurat o epurare treptată a posturilor de ofițeri superiori din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, modificând în același timp structurile de comandă pentru a acorda formațiunilor cele mai eficiente mai multă autoritate și responsabilitate.

O schimbare esențială, pusă în aplicare în septembrie, i-a plasat pe generalii de brigadă juniori Denis Prokopenko și Andrii Bilețki la comanda efectivă a apărării din regiunea Donețk, obiectivul teritorial principal declarat de Rusia în Ucraina.

Tinerii comandanți care, în trecut, fuseseră trimiși în misiuni de rezervă sau în posturi marginale, uneori pentru că criticaseră deschis ordinele de „a rămâne pe poziții și a muri” emise de conducerea anterioară a Forțelor Armate ale Ucrainei, s-au trezit reabilitați de Drapatîi și Skibiuk și plasați la conducerea unor formațiuni importante.

Unul dintre cele mai proeminente exemple a fost promovarea colonelului Serhii Sobko la comanda Corpului 11. În calitate de ofițer de asalt aerian, Sobko a demisionat din funcția de comandant de brigadă în 2025, deoarece Kievul și Statul Major General nu erau dispuși să-i trimită sprijin sau să-i permită retragerea din pozițiile expuse. Acum, Sobko și Corpul 11 sunt responsabili de apărarea orașului-fortăreață Sloviansk, un alt obiectiv prioritar al Kremlinului.

Plan pe 30 de ani

Analistul militar Giorgi Revișvili, într-o analiză privind prioritățile de comandă ale lui Drapatîi și planurile pentru viitorul Forțelor Armate ale Ucrainei, a scris că viziunea lui Drapatîi depășește sarcina zilnică de a angaja în luptă și a învinge forțele Federației Ruse.

Potrivit lui Revișvili, obiectivul său este de a construi o armată ucraineană capabilă să descurajeze Rusia și să susțină securitatea Europei în deceniile următoare. Cheia pentru a realiza acest lucru, a scris el, constă în valorificarea avantajelor Ucrainei în domeniul dezvoltării tehnologice, astfel încât Forțele Armate ale Ucrainei să „învețe mai repede decât Rusia” și să „acorde comandanților subordonați o autoritate și o responsabilitate mai mari”, pentru a face operațiunile mai rapide și mai eficiente.

Conform rapoartelor de luni, echipa lui Drapatîi lucrează în prezent la un document de viziune strategică, încă clasificat, care a fost deja prezentat sub formă de proiect Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Se pare că documentul stabilește prioritățile și planurile de dezvoltare ale Forțelor Armate ale Ucrainei pentru următoarele trei decenii. Odată aprobat, planul ar oferi armatei ucrainene, pentru prima dată în istoria sa, o foaie de parcurs pe termen lung pentru viitorul său.

Drapatîi, într-un document publicat pe 2 septembrie, a declarat că obiectivul său pentru forțele armate ale Ucrainei este „realizarea unei păci pe termen lung și juste și crearea unor Forțe Armate ale Ucrainei astfel încât, în viitor, niciun agresor să nu aibă motive să considere un atac asupra Ucrainei o modalitate acceptabilă de a-și atinge obiectivele”.

Editor : B.P.

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