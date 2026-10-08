Miercuri, Rusia a bombardat Ucraina cu valuri de rachete și drone, într-unul dintre cele mai „abjecte atacuri” ale sale, a declarat președintele Volodimir Zelenski; atacul a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane, printre care și copii, și a avariat instalații industriale și infrastructura energetică.

Cel puţin 22 de persoane - între care cinci copii - au fost ucise, iar alte 54 - între care şapte copii - rănite în atacul de miercuri care a distrus un imobil de locuit cu cinci etaje în oraşul Priluki, din regiunea Cernigău (în nordul Ucrainei), potrivit unui nou bilanţ făcut public joi de către Serviciul pentru situaţiile de urgenţă de la Kiev, citat de EFE.

„În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături şi să demonteze construcţiile prăbuşite”, se menţionează într-un comunicat al acestui serviciu, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească.

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Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat miercuri atacul drept un act de terorism deliberat şi a indicat că o rachetă de croazieră Kh-101 a lovit clădirea rezidenţială din Priluki.

Trei dintre cei cinci copii ucişi aveau doar un an, a spus el.

„Acesta este cadoul pe care şi l-a făcut (Vladimir) Putin de ziua sa de naştere: uciderea copiilor, uciderea oamenilor”, a denunţat Zelenski, referindu-se la liderul rus, care a împlinit miercuri 74 de ani.

Zelenski a declarat că 100 de persoane au fost rănite în întreaga țară.

Editor : Sebastian Eduard