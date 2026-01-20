Sunt folosite utilaje grele pentru a ajuta la operațiunile de salvare după coliziunea a două trenuri în sudul Spaniei, care s-a soldat cu cel puțin 41 de morți, scrie BBC. Salvatorii au lucrat pe parcursul celei de-a doua nopți și se tem că mai multe victime ar putea fi prinse încă sub dărâmături.

Peste 120 de persoane au fost rănite atunci când vagoanele unui tren spre Madrid au deraiat și au trecut pe cealaltă cale, lovind un tren care venea din sens opus, în Adamuz, duminică seara.

Este investigată o sudură defectă sau deteriorată la unul dintre șine ca posibil factor în producerea accidentului, potrivit presei spaniole.

Reacția autorităților și doliu național

Premierul Pedro Sanchez și-a anulat călătoria planificată la Forumul Economic Mondial de la Davos, promițând să afle cauzele celei mai grave tragedii feroviare din Spania din ultimii peste zece ani.

Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei vor vizita locul accidentului marți. Au fost anunțate trei zile de doliu național.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a spus că bilanțul deceselor „nu este încă final”.

Autoritățile lucrează la identificarea victimelor. Puente a declarat că investigația ar putea dura cel puțin o lună, descriind incidentul ca fiind „extrem de ciudat”.

Presa spaniolă relatează că o distanță de 30 cm într-una dintre șine este în centrul atenției anchetei.

Tehnicienii au declarat pentru ziarul El Mundo că o sudură „rea” sau „deteriorată” este „mai mult ca sigur” cauza deraierii.

Declarațiile oficiale privind accidentul

Ignacio Barron, șeful Comisiei de Investigație a Accidentelor Feroviare din Spania (CIAF), a declarat la RTVE: „Ceea ce joacă întotdeauna un rol într-o deraieră este interacțiunea dintre șină și vehicul, iar asta investighează comisia în prezent.”

Totuși, ziarul spaniol El País notează că nu era clar dacă defectul a fost cauza sau rezultatul accidentului.

Luni, președintele Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a exclus aparent „eroarea umană”, declarând pentru emisiunea RNE TV Las Mañanas că „dacă șoferul greșește, sistemul însuși corectează eroarea”.

Autoritățile feroviare au spus că pe cele două trenuri se aflau 400 de pasageri și membri ai personalului. Serviciile de urgență au tratat 122 de persoane, iar 41, inclusiv copii, sunt încă în spital. Dintre aceștia, 12 se află la terapie intensivă.

Mărturii din tren

Salvador Jimenez, jurnalist RTVE care se afla într-unul dintre trenuri, a spus că impactul a fost asemănător unui „cutremur”.

„Am fost în primul vagon. A fost un moment în care s-a simțit ca un cutremur și trenul a deraia efectiv”, a declarat Jimenez.

Imaginile de la fața locului arată că unele vagoane s-au răsturnat pe o parte. Salvatorii urcau pe tren pentru a scoate oamenii prin ușile și geamurile răsturnate.

Un pasager spre Madrid, José, a declarat pentru Canal Sur: „Era oameni care țipau, chemând doctorii.”

Detalii tehnice și măsuri luate

Operatorul rețelei feroviare, Adif, a declarat că coliziunea s-a produs la ora 19:45, ora locală (18:45 GMT), duminică, la aproximativ o oră după ce unul dintre trenuri a plecat din Málaga spre Madrid, când a deraiat pe o porțiune dreaptă de cale lângă orașul Córdoba.

Forța impactului a împins vagoanele celui de-al doilea tren într-un terasament, potrivit ministrului transporturilor. Acesta a adăugat că majoritatea celor uciși sau răniți se aflau în vagoanele din față ale celui de-al doilea tren, care circula dinspre Madrid spre Huelva.

Toate serviciile de mare viteză între Madrid și orașele sudice Malaga, Córdoba, Sevilla și Huelva au fost suspendate până vineri.

Editor : Ana Petrescu