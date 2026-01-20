Live TV

Video Bilanțul morților în Spania crește la 41. Peste 120 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar din Adamuz

Data publicării:
Train Crash Near Cordoba Kills At Least 39
Cauzele accidentului feroviar din Adamuz, Spania, încă sunt investigate. Foto: Getty Images
Din articol
Reacția autorităților și doliu național Declarațiile oficiale privind accidentul Mărturii din tren Detalii tehnice și măsuri luate

Sunt folosite utilaje grele pentru a ajuta la operațiunile de salvare după coliziunea a două trenuri în sudul Spaniei, care s-a soldat cu cel puțin 41 de morți, scrie BBC. Salvatorii au lucrat pe parcursul celei de-a doua nopți și se tem că mai multe victime ar putea fi prinse încă sub dărâmături.

Peste 120 de persoane au fost rănite atunci când vagoanele unui tren spre Madrid au deraiat și au trecut pe cealaltă cale, lovind un tren care venea din sens opus, în Adamuz, duminică seara.

Este investigată o sudură defectă sau deteriorată la unul dintre șine ca posibil factor în producerea accidentului, potrivit presei spaniole.

Citește și: Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”

Reacția autorităților și doliu național

Premierul Pedro Sanchez și-a anulat călătoria planificată la Forumul Economic Mondial de la Davos, promițând să afle cauzele celei mai grave tragedii feroviare din Spania din ultimii peste zece ani.

Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei vor vizita locul accidentului marți. Au fost anunțate trei zile de doliu național.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a spus că bilanțul deceselor „nu este încă final”.

Citește și: Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană

Autoritățile lucrează la identificarea victimelor. Puente a declarat că investigația ar putea dura cel puțin o lună, descriind incidentul ca fiind „extrem de ciudat”.

Presa spaniolă relatează că o distanță de 30 cm într-una dintre șine este în centrul atenției anchetei.

Tehnicienii au declarat pentru ziarul El Mundo că o sudură „rea” sau „deteriorată” este „mai mult ca sigur” cauza deraierii.

Declarațiile oficiale privind accidentul

Ignacio Barron, șeful Comisiei de Investigație a Accidentelor Feroviare din Spania (CIAF), a declarat la RTVE: „Ceea ce joacă întotdeauna un rol într-o deraieră este interacțiunea dintre șină și vehicul, iar asta investighează comisia în prezent.”

Totuși, ziarul spaniol El País notează că nu era clar dacă defectul a fost cauza sau rezultatul accidentului.

Luni, președintele Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a exclus aparent „eroarea umană”, declarând pentru emisiunea RNE TV Las Mañanas că „dacă șoferul greșește, sistemul însuși corectează eroarea”.

Citește și: MAE: Doi români aflați în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania au fost răniți uşor

Autoritățile feroviare au spus că pe cele două trenuri se aflau 400 de pasageri și membri ai personalului. Serviciile de urgență au tratat 122 de persoane, iar 41, inclusiv copii, sunt încă în spital. Dintre aceștia, 12 se află la terapie intensivă.

Mărturii din tren

Salvador Jimenez, jurnalist RTVE care se afla într-unul dintre trenuri, a spus că impactul a fost asemănător unui „cutremur”.

„Am fost în primul vagon. A fost un moment în care s-a simțit ca un cutremur și trenul a deraia efectiv”, a declarat Jimenez.

Imaginile de la fața locului arată că unele vagoane s-au răsturnat pe o parte. Salvatorii urcau pe tren pentru a scoate oamenii prin ușile și geamurile răsturnate.

Un pasager spre Madrid, José, a declarat pentru Canal Sur: „Era oameni care țipau, chemând doctorii.”

Detalii tehnice și măsuri luate

Operatorul rețelei feroviare, Adif, a declarat că coliziunea s-a produs la ora 19:45, ora locală (18:45 GMT), duminică, la aproximativ o oră după ce unul dintre trenuri a plecat din Málaga spre Madrid, când a deraiat pe o porțiune dreaptă de cale lângă orașul Córdoba.

Forța impactului a împins vagoanele celui de-al doilea tren într-un terasament, potrivit ministrului transporturilor. Acesta a adăugat că majoritatea celor uciși sau răniți se aflau în vagoanele din față ale celui de-al doilea tren, care circula dinspre Madrid spre Huelva.

Toate serviciile de mare viteză între Madrid și orașele sudice Malaga, Córdoba, Sevilla și Huelva au fost suspendate până vineri.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
3
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Digi Sport
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
roman tren spania colaj
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană
Spain Train Crash
MAE: Doi români aflați în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania au fost răniți uşor
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”. Doi români se află printre cei răniți
nicusor dan bis
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe
Recomandările redacţiei
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte...
donald trump
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după...
masina de politie in trafic
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe...
pasaj basarab
Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție...
Ultimele știri
Lavrov amenință direct Chișinăul: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul”
Sindicaliştii din sănătate cer ca spitalele publice să fie exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Scandalul în familia Beckham continuă. Brooklyn susține că Victoria i-a sabotat nunta și a lăsat-o pe Nicola...
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Cel mai mic oraş din România ca suprafaţă. Are doar 3,2 km pătrați, sigur ai trecut de multe ori prin el
Digi FM
Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi...
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell joacă în „The Madison”, un spin-off desprins din universul „Yellowstone”...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Era una dintre cele mai promițătoare actrițe, dar s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Cum arată...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”