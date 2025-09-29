Live TV

Bilet la loto de 15,3 milioane de euro, găsit după 6 luni. În timpul ăsta, posesorul se întreba cine e atât de prost să nu ridice banii

Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat îm urmă cu şase luni, ceea ce i-a permis să încaseze 15,3 milioane de euro, a anunţat luni Lotto Hessen, relatează AFP.

„Am auzit la radio despre căutarea câştigătorului şi m-am gândit: cum poate cineva să fie atât de prost încât să nu meargă să încaseze un astfel de premiu?”, a spus bărbatul care locuieşte în Hesse (vestul Germaniei), citat de un comunicat al companiei.

Filiala loteriei îl căuta pe misteriosul câştigător de şase luni, afişând chiar şi anunţuri în punctele de vânzare, notează AFP,citată de Agerpres.

El nu ştia că deţine combinaţia câştigătoare, cu numărul suplimentar, scris pe biletul de casierie, care se afla dim martie anul trecut în buzunarul unei jachete uitate în dulapul familiei.

A găsit biletul săptămâna trecută şi a descoperit că era norocosul câştigător.

În ceea ce priveşte suma, aceasta va fi folosită pentru achiziţionarea unei canapele noi şi pentru întreţinerea copiilor cuplului, potrivit comunicatului, care nu precizează alte proiecte ale norocosului câştigător.

Acest eveniment neobişnuit a făcut înconjurul presei germane, în timp ce majoritatea câştigătorilor contactează, în general, compania în termen de două săptămâni de la extragere, a explicat compania presei în momentul în care se efectuau căutări.

