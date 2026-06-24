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Biletele de avion ar putea rămâne scumpe, chiar dacă acordul SUA-Iran reduce preţul combustibilului. Care e explicația

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avion
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Efecte diferite

Companiile aeriene ar putea economisi zeci de miliarde de dolari după scăderea preţului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite şi Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aştepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters.

Analiştii din industrie estimează că transportatorii aerieni vor folosi mai întâi economiile rezultate din reducerea costurilor cu combustibilul pentru a-şi reface profiturile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, înainte de a reduce tarifele.

Piaţa americană oferă cel mai clar exemplu. Deşi companiile aeriene au majorat preţurile biletelor şi taxele pentru bagaje în ultimele luni, aceste creşteri nu au compensat integral explozia costurilor cu combustibilul.

Preţul combustibilului pentru avioane în Statele Unite a scăzut de la un vârf de 4,88 dolari pe galon atins la începutul lunii aprilie la aproximativ 2,85 dolari pe galon pe 17 iunie.

Dacă această scădere se va menţine, factura anuală cu combustibilul a industriei aeriene americane s-ar putea reduce cu peste 40 de miliarde de dolari.

Totuşi, datele din industrie arată că între ianuarie şi mai preţurile combustibilului au crescut de peste trei ori mai repede decât tarifele aeriene.

Potrivit estimărilor Deutsche Bank, companiile aeriene americane au reuşit să recupereze prin majorarea tarifelor doar aproximativ 60 de cenţi pentru fiecare dolar suplimentar cheltuit pe combustibil.

Unele companii au recuperat chiar mai puţin. Alaska Air a declarat că a compensat doar aproximativ o treime din creşterea costurilor, în timp ce Delta Air Lines, United Airlines şi American Airlines au recuperat între 40% şi 50%.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a declarat că operatorul se apropie de recuperarea integrală a creşterii costurilor prin majorarea preţurilor şi estimează că acest obiectiv ar putea fi atins până la sfârşitul anului.

În prezent, tarifele interne din Statele Unite rezervate cu o săptămână înainte de plecare sunt cu peste 34% mai mari decât în urmă cu un an.

Efecte diferite

Analiştii consideră că marea întrebare este dacă operatorii vor reuşi să menţină aceste preţuri ridicate şi după ieftinirea combustibilului.

În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcţie de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lung-curier ar putea scădea mai uşor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică.

În Asia, presiunea concurenţială este mai mare, ceea ce limitează capacitatea companiilor de a menţine preţurile ridicate. În schimb, operatorii din Hong Kong şi unele companii din Orientul Mijlociu sunt consideraţi mai bine poziţionaţi pentru a beneficia de actualul context.

Analiştii subliniază că o reducere semnificativă a tarifelor este puţin probabilă şi din cauza capacităţii limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricţiile de pe aeroporturi şi slăbirea operatorilor low-cost reduc riscul unui război al preţurilor.

În Statele Unite, numărul locurilor disponibile pe zborurile interne este estimat să crească cu doar 0,4% în trimestrul al treilea, mult sub ritmul anticipat înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În aceste condiţii, companiile aeriene au mai multă putere decât în ciclurile anterioare de scădere a petrolului pentru a menţine tarifele actuale.

Pentru pasageri, concluzia este simplă: chiar dacă petrolul şi combustibilul pentru avioane se ieftinesc, preţurile biletelor nu vor coborî automat. Evoluţia lor va depinde în principal de cererea pentru călătorii şi de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare.

Editor : C.L.B.

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