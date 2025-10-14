Bill Clinton, președinte-mediator între palestinieni și israelieni, l-a felicitat pe Trump pentru armistițiu. Mesajul lui Barack Obama

Fostul preşedinte democrat Bill Clinton l-a felicitat pe preşedintele republican Donald Trump şi pe actorii regionali care au semnat luni acordul de încetare a focului în Gaza, relatează CNN.

„Preşedintele Trump şi administraţia sa, Qatarul şi alţi actori regionali merită toată lauda pentru că au menţinut pe toată lumea implicată până la încheierea acordului”, a declarat Clinton într-un comunicat publicat pe X.

Clinton a mai spus că Israelul şi Hamas „trebuie să încerce să transforme acest moment fragil într-o pace durabilă, care să asigure demnitatea şi securitatea atât palestinienilor, cât şi israelienilor”.

Comentariile fostului preşedinte sunt remarcabile, întrucât acesta a încercat să negocieze pacea în regiune, dar în cele din urmă nu a reuşit, în timpul mandatului său, notează CNN.

Foştii preşedinţi George W. Bush şi Joe Biden nu au comentat încă public acordul.

Barack Obama a declarat săptămâna trecută, după anunţarea acordului: „Ar trebui să fim cu toţii încurajaţi şi uşuraţi că sfârşitul conflictului este aproape”. Dar nu l-a menţionat pe Trump, remarcă CNN.

Peste douăzeci de ţări au fost reprezentate la summitul de la Gaza din Egipt, luni, când preşedintele american Donald Trump şi alţi lideri mondiali au semnat un acord de încetare a focului în Gaza.

Cine a fost la Summitul din Egipt

Potrivit unei liste obţinute de CNN de la un oficial al Casei Albe, la summit au participat actori globali şi regionali cheie, inclusiv secretarul general al Ligii Arabe, secretarul general al ONU, Uniunea Europeană şi alte ţări importante, conform News.ro.

În timpul discursului său, preşedintele Trump a recunoscut participarea numeroasă, rostind numele liderilor mondiali şi ale diplomaţilor de rang înalt din mulţime şi cerându-le uneori să se ridice în picioare, dacă nu îi putea identifica imediat.

În încheierea discursului său, preşedintele a mulţumit tuturor participanţilor pentru disponibilitatea de a se reuni rapid. „Cele mai mari acorduri se încheie astfel”, a conchis el.

CNN enumeră ţările şi a altor entităţi reprezentate la summit: Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Canada, Cipru, Egipt, Uniunea Europeană, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Indonezia, Irak, Italia, Japonia, Iordania, Kuweit, Ţările de Jos, Norvegia, Oman, Pakistan, Autoritatea Palestiniană, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Spania, Turcia, Emiratele Arabe Unite şi Regatul Unit.

De asemenea, au participat: secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, secretarul general al ONU, António Guterres, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Ce a spus Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza

Preşedintele SUA, Donald Trump, a marcat semnarea acordului de încetare a focului în Gaza prin laude aduse partenerilor implicaţi în timpul discursului său rostit la summitul de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, prezentând în acelaşi timp o viziune de speranţă pentru Orientul Mijlociu.

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune şi din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat şi s-au rugat”, a spus Trump. „Au făcut lucruri în ultima lună care, cred eu, erau cu adevărat de neimaginat. Nimeni nu credea că acest lucru se poate întâmpla”, a declarat Trump.

„Vreau să felicit pe toţi cei care stau în primele rânduri şi în spatele meu”, a spus Trump. El a petrecut mult timp mulţumind personal partenerilor şi liderilor din ţări precum Egipt, Pakistan, Ungaria şi Uniunea Europeană.

În acelaşi timp, a schiţat sumar planurile pentru Gaza.

„Pentru populaţia din Gaza, accentul trebuie pus acum pe restabilirea elementelor de bază ale unei vieţi bune. Vom avea o mulţime de bani care vor intra în Gaza şi o mulţime de reconstrucţii şi construcţii”, a spus Trump, menţionând că numeroase ţări „cu mare bogăţie, putere şi demnitate” s-au oferit să „ajute la reconstrucţia Gazei”.

Trump a menţionat, de asemenea, că „reconstrucţia Gazei necesită demilitarizarea acesteia şi crearea unei noi forţe de poliţie civilă oneste, care să asigure condiţii de siguranţă pentru populaţia din Gaza”.

Preşedintele SUA a abordat şi crearea Consiliului Păcii, care face parte din planul său de încetare a focului. „Vom numi pe unii dintre voi în Consiliul Păcii. Toată lumea vrea să facă parte din Consiliul Păcii”, a spus Trump adresându-se liderilor prezenţi.

Planul prevede înfiinţarea unui guvern de tranziţie temporar în Gaza, supervizat de „un nou organism internaţional de tranziţie” numit Consiliul Păcii.

Trump a descris şi momentul în care a asistat, luni, în Israel, la reuniunea ostaticilor cu familiile lor. „Nivelul de iubire şi tristeţe....nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a spus el. Trump a mărturisit că a fost „uimitor” să vadă ostaticii reunindu-se cu mamele şi taţii lor, pe care nu i-au mai văzut „de atâta timp”.

Ce s-a întâmplat luni în Israel

Preşedintele american Donald Trump a salutat „zorii unui nou Orient Mijlociu” în declaraţiile făcute luni în faţa parlamentului israelian, după ce Hamas a eliberat toţi ostaticii în viaţă, iar Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului negociat de SUA.

Cei 20 de ostatici rămaşi în viaţă în Gaza au fost returnaţi Israelului luni dimineaţa, după doi ani de captivitate şi război.

Hamas a predat luni şi trupurile a patru ostatici decedaţi, dar ar mai fi încă 24 de ostatici decedaţi care ar urma să fie căutaţi.

Scene emoţionante s-au derulat pe măsură ce ostaticii eliberaţi s-au reunit cu familiile lor în spitale din Israel şi pe măsură ce deţinuţii palestinieni s-au întâlnit cu rudele lor în Cisiordania şi au sosit în autobuze în faţa mulţimilor mari din Gaza.

