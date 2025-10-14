Live TV

Bill Clinton, președinte-mediator între palestinieni și israelieni, l-a felicitat pe Trump pentru armistițiu. Mesajul lui Barack Obama

Data actualizării: Data publicării:
barack obama bill clinton
Foto: Profimedia Images
Din articol
Cine a fost la Summitul din Egipt  Ce a spus Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza  Ce s-a întâmplat luni în Israel 

Fostul preşedinte democrat Bill Clinton l-a felicitat pe preşedintele republican Donald Trump şi pe actorii regionali care au semnat luni acordul de încetare a focului în Gaza, relatează CNN

„Preşedintele Trump şi administraţia sa, Qatarul şi alţi actori regionali merită toată lauda pentru că au menţinut pe toată lumea implicată până la încheierea acordului”, a declarat Clinton într-un comunicat publicat pe X. 

Clinton a mai spus că Israelul şi Hamas „trebuie să încerce să transforme acest moment fragil într-o pace durabilă, care să asigure demnitatea şi securitatea atât palestinienilor, cât şi israelienilor”. 

Comentariile fostului preşedinte sunt remarcabile, întrucât acesta a încercat să negocieze pacea în regiune, dar în cele din urmă nu a reuşit, în timpul mandatului său, notează CNN. 

Foştii preşedinţi George W. Bush şi Joe Biden nu au comentat încă public acordul. 

Barack Obama a declarat săptămâna trecută, după anunţarea acordului: „Ar trebui să fim cu toţii încurajaţi şi uşuraţi că sfârşitul conflictului este aproape”. Dar nu l-a menţionat pe Trump, remarcă CNN. 

Peste douăzeci de ţări au fost reprezentate la summitul de la Gaza din Egipt, luni, când preşedintele american Donald Trump şi alţi lideri mondiali au semnat un acord de încetare a focului în Gaza. 

Cine a fost la Summitul din Egipt 

Potrivit unei liste obţinute de CNN de la un oficial al Casei Albe, la summit au participat actori globali şi regionali cheie, inclusiv secretarul general al Ligii Arabe, secretarul general al ONU, Uniunea Europeană şi alte ţări importante, conform News.ro.

În timpul discursului său, preşedintele Trump a recunoscut participarea numeroasă, rostind numele liderilor mondiali şi ale diplomaţilor de rang înalt din mulţime şi cerându-le uneori să se ridice în picioare, dacă nu îi putea identifica imediat. 

În încheierea discursului său, preşedintele a mulţumit tuturor participanţilor pentru disponibilitatea de a se reuni rapid. „Cele mai mari acorduri se încheie astfel”, a conchis el. 

CNN enumeră ţările şi a altor entităţi reprezentate la summit: Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Canada, Cipru, Egipt, Uniunea Europeană, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Indonezia, Irak, Italia, Japonia, Iordania, Kuweit, Ţările de Jos, Norvegia, Oman, Pakistan, Autoritatea Palestiniană, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Spania, Turcia, Emiratele Arabe Unite şi Regatul Unit. 

De asemenea, au participat: secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, secretarul general al ONU, António Guterres, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi fostul prim-ministru britanic Tony Blair. 

Ce a spus Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza 

Preşedintele SUA, Donald Trump, a marcat semnarea acordului de încetare a focului în Gaza prin laude aduse partenerilor implicaţi în timpul discursului său rostit la summitul de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, prezentând în acelaşi timp o viziune de speranţă pentru Orientul Mijlociu. 

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune şi din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat şi s-au rugat”, a spus Trump. „Au făcut lucruri în ultima lună care, cred eu, erau cu adevărat de neimaginat. Nimeni nu credea că acest lucru se poate întâmpla”, a declarat Trump. 

„Vreau să felicit pe toţi cei care stau în primele rânduri şi în spatele meu”, a spus Trump. El a petrecut mult timp mulţumind personal partenerilor şi liderilor din ţări precum Egipt, Pakistan, Ungaria şi Uniunea Europeană. 

În acelaşi timp, a schiţat sumar planurile pentru Gaza. 

„Pentru populaţia din Gaza, accentul trebuie pus acum pe restabilirea elementelor de bază ale unei vieţi bune. Vom avea o mulţime de bani care vor intra în Gaza şi o mulţime de reconstrucţii şi construcţii”, a spus Trump, menţionând că numeroase ţări „cu mare bogăţie, putere şi demnitate” s-au oferit să „ajute la reconstrucţia Gazei”. 

Trump a menţionat, de asemenea, că „reconstrucţia Gazei necesită demilitarizarea acesteia şi crearea unei noi forţe de poliţie civilă oneste, care să asigure condiţii de siguranţă pentru populaţia din Gaza”. 

Preşedintele SUA a abordat şi crearea Consiliului Păcii, care face parte din planul său de încetare a focului. „Vom numi pe unii dintre voi în Consiliul Păcii. Toată lumea vrea să facă parte din Consiliul Păcii”, a spus Trump adresându-se liderilor prezenţi. 

Planul prevede înfiinţarea unui guvern de tranziţie temporar în Gaza, supervizat de „un nou organism internaţional de tranziţie” numit Consiliul Păcii. 

Trump a descris şi momentul în care a asistat, luni, în Israel, la reuniunea ostaticilor cu familiile lor. „Nivelul de iubire şi tristeţe....nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a spus el. Trump a mărturisit că a fost „uimitor” să vadă ostaticii reunindu-se cu mamele şi taţii lor, pe care nu i-au mai văzut „de atâta timp”. 

Ce s-a întâmplat luni în Israel 

Preşedintele american Donald Trump a salutat „zorii unui nou Orient Mijlociu” în declaraţiile făcute luni în faţa parlamentului israelian, după ce Hamas a eliberat toţi ostaticii în viaţă, iar Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului negociat de SUA.  

Cei 20 de ostatici rămaşi în viaţă în Gaza au fost returnaţi Israelului luni dimineaţa, după doi ani de captivitate şi război.  

Hamas a predat luni şi trupurile a patru ostatici decedaţi, dar ar mai fi încă 24 de ostatici decedaţi care ar urma să fie căutaţi. 

Scene emoţionante s-au derulat pe măsură ce ostaticii eliberaţi s-au reunit cu familiile lor în spitale din Israel şi pe măsură ce deţinuţii palestinieni s-au întâlnit cu rudele lor în Cisiordania şi au sosit în autobuze în faţa mulţimilor mari din Gaza.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_31_INQUAM_Photos
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Rusia autorizează mobilizarea rezerviștilor: câți sunt și cum se încadrează ei în „mașinăria de război” a lui Putin
Anchetă la o școală din Gorj, după ce o poartă a căzut peste trei copii. O elevă de 8 ani a fost rănită
Înfometați, amenințați, ținuți în lanțuri. Mărturiile teribile ale ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
giorgia meloni-donald trump-summit egipt-octombrie 2025
Donald Trump, noi laude la adresa Giorgiei Meloni: „O politiciană de mare succes"
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Donald Trump a declarat în Parlamentul israelian că a oprit opt războaie în opt luni
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Trump, glumeț cu premierul spaniol, la summitul din Egipt, după ce criticase Spania privind finanțarea NATO
Scott Bessent
Trump vrea o întrevedere cu Xi în Coreea de Sud, anunță șeful Trezoreriei SUA. Bessent: „China este o economie de comandă și control”
serghei lavrov onu
Rusia susține armistițiul dintre Hamas și Israel, dar planul lui Trump privind statul palestinian este prea vag, anunță Serghei Lavrov
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...