Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein

Data actualizării: Data publicării:
Bill Gates
Bill Gates / Foto: Profimedia Images
Peste 20 de lideri mondiali, la summit

Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP, preluată de News.ro.

După o analiză atentă şi pentru a se asigura că atenţia rămâne concentrată asupra priorităţilor cheie ale summitului AI, Gates nu va susţine discursul său principal, a anunţat fundaţia.

Premierul Indiei, Narendra Modi, şi câţiva lideri în tehnologie vor vorbi joi despre oportunităţile şi ameninţările legate de inteligenţa artificială, în cadrul unui summit global privind AI, organizat la New Delhi. 

Fundaţia Gates a precizat că preşedintele birourilor sale din Africa şi India va vorbi în numele lui Bill Gates.

E-mail-uri de la Jeffrey Epstein, publicate în 30 ianuarie de către Departamentul American de Justiţie, din documentele aflate în dosarul Epstein, evocă relaţiile extraconjugale ale lui Bill Gates.

În acest mesaj care nu pare să fi fost trimis, Jeffrey Epstein s-a mândrit să-l ajute pe "Bill" să obţină medicamente pentru a "remedia consecinţele relaţiilor sexuale cu fetele ruse".

Fondatorul Microsoft a afirmat că "regretă fiecare minut" petrecut cu infractorul sexual, dar se asigură că nu are nimic să-şi reproşeze, denunţând "acuzaţiile absolut absurde care provin de la un mincinos patentat".

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu implică nicio infracţiune a priori din partea persoanei respective. Dar aceste documente arată cel puţin legăturile dintre infractorul sexual sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimalizat, chiar negat, existenţa unor astfel de relaţii.

Peste 20 de lideri mondiali, la summit

Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) a început luni la New Delhi, unde se aşteapta sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează EFE, preluată de Agerpres.

India urmăreşte să îşi valorifice leadershipul asupra aşa-numitului Sud Global în cadrul acestui eveniment care se va desfăşura până vineri şi prin care îşi propune să mute axa guvernanţei tehnologice de la securitate către democratizare.

Printre liderii care vor ajunge în aceste zile la summit se află numeroşi înalţi oficiali europeni, printre care prim-miniştrii Finlandei, Spaniei, Greciei, Croaţiei şi Olandei. Vor participa, de asemenea, preşedinţii Estoniei, Elveţiei, Serbiei şi Slovaciei, precum şi prinţul moştenitor al Liechtensteinului.

Mobilizarea diplomatică include, de asemenea, şefi de guvern din Bhutan, Kazahstan, Mauritius şi preşedintele Sri Lankăi. Vor fi prezenţi, de asemenea, prinţului moştenitor din Abu Dhabi şi vicepreşedinţi din Bolivia, Guyana şi Seychelles.

Acestor lideri politici li se vor adăuga delegaţii ministeriale din 45 de ţări şi secretarul general al ONU pentru a discuta despre viitorul tehnologic.

Capitala New Delhi fost complet securizată pentru inaugurarea summitului, autorităţile desfăşurând o operaţiune masivă de securitate care aminteşte de cea cu ocazia G20, cu peste 10.000 de agenţi de poliţie şi forţe paramilitare care păzesc oraşul şi restricţii drastice de trafic.

După ediţiile din Regatul Unit, Coreea de Sud şi Franţa, este pentru prima dată când discuţiile consacrate viitorului inteligenţei artificiale se vor desfăşura într-o ţară cu o economie emergentă, având o agendă axată pe decalajul digital.

