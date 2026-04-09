Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă, după 40 de zile de restricții impuse din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Biserica Sfântului Mormânt. Foto: Marina Constantinoiu
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, iar reluarea accesului credincioșilor în sfântul lăcaș face posibilă participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini. Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise și alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii și Muntele Templului, în condiții de securitate sporită.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Israeliene, redeschiderea are loc „în urma schimbării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”.

„Începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”, se arată în comunicat.

Accesul fusese interzis cu totul sau limitat la câteva zeci de credincioși odată în lăcașurile de cult creștine, evreiești și musulmane pe durata conflictului, acum întrerupt, când atacurile cu rachete din Iran îi obligau adesea pe locuitorii Ierusalimului să se refugieze în adăposturi.

Restricțiile au afectat sărbătorile

Restricțiile au afectat sărbătorile Postului Mare, Paștelui evreiesc și Ramadanului pentru mulți dintre cei care frecventează unele dintre cele mai sfinte locuri de cult pentru adepții creștinismului, islamului și iudaismului.

Complexul Moscheii Al-Aqsa, închis pentru o mare parte a lunii sfinte a Ramadanului și a sărbătorii Eid al-Fitr, s-a redeschis joi cu rugăciunea de zori, potrivit Waqf-ului islamic din Ierusalim, autoritatea religioasă iordaniană care administrează complexul. La Zidul Plângerii adiacent din Orașul Vechi — cel mai sfânt loc din lume unde evreii se pot ruga — zeci de bărbați și femei au fost văzuți plecându-și capetele în semn de rugăciune.

Ridicarea restricțiilor vine la timp pentru creștinii ortodocși, care sărbătoresc Paștele duminică, la o săptămână după sărbătorile catolice și protestante și înainte de ceremonia veche de secole cunoscută sub numele de Lumina Sfântă, asociată cu aceasta.

Restricțiile au stârnit reacții negative luna trecută, când poliția israeliană a împiedicat liderii catolici să intre în Biserica Sfântului Mormânt pentru a celebra o liturghie privată de Duminica Floriilor, pentru prima dată în ultimele secole. Acest lucru a declanșat un val de critici din partea Statelor Unite și a altor țări.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu a existat „nicio intenție răuvoitoare” și că Partriarhului Latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, i s-a interzis accesul în biserică din motive de siguranță. Ulterior, i s-a permis să intre în Duminica Paștelui.

Chiar și înainte de război, existau deja restricții sporite privind accesul oamenilor la Al-Aqsa.

Al Jazeera a difuzat imagini cu evrei ultrareligioși care au pătruns  în complexul Moscheii Al-Aqsa din Ierusalimul de Est, la scurt timp după redeschiderea acestuia, după 40 de zile.

Măsuri sporite de securitate

În acest context, poliția israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg orașul, pentru gestionarea numărului mare de pelerini așteptați.

„Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari vor fi desfășurați în întreg orașul Ierusalim, pe principalele artere de circulație, în Orașul Vechi și în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”.

Poliția a transmis și recomandări pentru cei care vor ajunge în zonă în perioada următoare: „Având în vedere aglomerația preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicațiile polițiștilor, de a manifesta vigilență față de obiecte suspecte”.

Slujba de Înviere

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineața Sfintei și Marii Joi a fost deja oficiată Sfânta Liturghia cu rânduiala spălării picioarelor de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și părinții aghiotafiți, iar un număr considerabil de credincioși s-a deplasat la Biserica Sfântului Mormânt.

Rămâne însă de stabilit modul concret de desfășurare a slujbei Învierii și a ceremoniei Sfintei Lumini, în funcție de deciziile care vor fi luate în urma întâlnirii dintre Patriarhie și autoritățile din Orașul Vechi.

Patriarhia Română va organiza și în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”, scrie basilica.ro.

 

