Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, închisă din motive de securitate: slujbele continuă în regim restrâns

Biserica Sfântului Mormânt şi celelalte locuri sfinte din Oraşul Vechi din Ierusalim sunt închise vizitatorilor de mai multe săptămâni, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul creştinilor din întreaga lume, notează Greek Herald.

Autorităţile israeliene au închis lăcaşul de cult pentru public începând cu 28 februarie, „în conformitate cu directivele naţionale de urgenţă”, după cum a transmis Reuters în ziua în care Israelul şi SUA au atacat Iranul, iar accesul la principalele locuri sfinte din Oraşul Vechi – zonă istorică unde se află situri religioase importante pentru cele trei religii abrahamice – a fost restricţionat.

Un purtător de cuvânt al poliţiei israeliene a confirmat la 5 martie pentru AFP că toate locurile sfinte, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt, rămân închise vizitatorilor, indiferent de confesiune.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Foto: Getty Images

Măsurile au fost întărite pe 16 martie, când fragmente provenite din rachete balistice lansate de Iran şi resturi ale interceptoarelor israeliene au căzut în apropierea Oraşului Vechi, inclusiv în zone din vecinătatea unor obiective religioase majore.

Nu au fost raportate victime sau pagube semnificative la Biserica Sfântului Mormânt sau la Esplanada Moscheilor, cunoscută de musulmani drept complexul Al-Aqsa şi de evrei drept Muntele Templului.

Importanţa religioasă a siturilor din Ierusalim

Muntele Templului, cu Domul Stâncii şi Moscheea Al-Aqsa, este al treilea cel mai sfânt loc din Islam. Pentru evrei, zona este considerată cel mai sacru spaţiu, iar pentru creştini, Biserica Sfântului Mormânt este locul tradiţional al răstignirii şi învierii lui Iisus.

Deşi accesul public este interzis, slujbele continuă în regim restrâns, cu participarea clericilor şi a unui număr redus de credincioşi locali. Pelerinajele au fost suspendate, inclusiv traseul tradiţional al Drumului Crucii (Via Dolorosa).

Discuţii sunt în desfăşurare cu autorităţile israeliene pentru organizarea unor ceremonii limitate în perioada Săptămânii Mari şi a Paştelui, în funcţie de calendarul fiecărei confesiuni.

Îngrijorări privind tradiţii religioase de Paşte

Închiderea a generat îngrijorări în Grecia privind transportul „Focului Sfânt”, o tradiţie importantă de Paşte. Oficialii au transmis că „Focul Sfânt va ajunge în ţară în orice condiţii”, în pofida restricţiilor.

Situaţia a readus în discuţie apelurile Vaticanului pentru un statut internaţional special al Ierusalim, menit să garanteze accesul la locurile sfinte şi protejarea caracterului religios al oraşului.

Editor : Ana Petrescu