Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei

Biserica Suediei a sfătuit parohiile sale să nu coopereze cu o mănăstire din Belarus acuzată că finanțează invazia Rusiei în Ucraina, după ce au apărut informații că reprezentanții acesteia au vândut obiecte de artizanat într-o biserică dintr-un oraș din nordul Stockholmului.

„Ei susțin indirect regimul rus, iar noi nu vrem să contribuim la asta”, a declarat Lisa-Gun Bernerstedt, șefa departamentului de pregătire civilă al Bisericii Suediei, pentru postul public de radio P4 Stockholm, scrie TVP World.

Biserica a afirmat că veniturile Mănăstirii Sfânta Elisabeta sunt folosite pentru a susține invazia Rusiei în Ucraina și că aceasta are legături strânse cu serviciile secrete militare ruse.

Liderul spiritual al mănăstirii, arhimandritul Andrey Lemeshonok, a declarat public că mănăstirea sa „este și o unitate de luptă” ale cărei călugărițe „luptă pentru viitorul nostru”, a raportat site-ul ucrainean Euromaidan Press.

Bernerstedt a estimat că 10-20 de congregații suedeze ar fi putut avea contact cu mănăstirea, în afară de cea din orașul Täby.

Reprezentanții Mănăstirii Sfânta Elisabeta au negat susținerea invaziei, afirmând că fondurile strânse sunt destinate meselor pentru nevoiași și îngrijirii persoanelor vârstnice, potrivit P4 Stockholm.

Icoane și șosete tricotate

Parohia Täby, care le-a găzduit anual pe femei, a declarat că a încetat cooperarea.

„Au venit la noi timp de câțiva ani. Au împrumutat două mese și au vândut obiecte de artizanat realizate manual, precum icoane și șosete tricotate. Dar acum am încetat colaborarea”, a declarat vicarul Michael Öjermo pentru postul de televiziune SVT.

Öjermo a spus că femeile sunt angajate ale mănăstirii din Belarus, nu călugărițe, deși poartă eșarfe albe și șorțuri. El a adăugat că acestea călătoresc și în Norvegia și Danemarca.

Controverse

Nu este prima dată când „călugărițele” din Minsk stârnesc controverse.

Anul trecut, un stand de Crăciun din Szczecin, nord-vestul Poloniei, condus de călugărițe legate de aceeași mănăstire, a fost închis după ce activiștii le-au acuzat că strângeau bani pentru a sprijini forțele ruse în Ucra

Editor : Sebastian Eduard