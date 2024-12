Blake Lively a depus o plângere în California, acuzându-l pe Justin Baldoni, fostul ei partener de film și regizor al peliculei „It Ends with Us”, de hărțuire sexuală și defăimare. Actrița susține că Baldoni și compania de producție au lansat o campanie de manipulare pentru a-i distruge reputația, după ce aceasta a cerut condiții de muncă mai sigure și a refuzat scene suplimentare de natură intimă în timpul filmărilor, potrivit The Guardian.

Potrivit plângerii lui Lively, situaţia a devenit atât de gravă în timpul producţiei filmului, care a avut premiera în luna august a acestui an, încât a avut loc o întâlnire la care a participat şi soţul ei, Ryan Reynolds, pentru a aborda afirmaţiile sale privind un mediu de lucru ostil.

Ca parte a întâlnirii tensionate, Lively şi Reynolds au cerut să „nu i se mai arate lui Lively videoclipuri sau imagini cu femei goale, să nu se mai menţioneze presupusa «dependenţă de pornografie» anterioară a lui Baldoni şi să nu se mai discute despre cuceriri sexuale în faţa lui Lively”.

De asemenea, au stipulat că Baldoni „nu ar trebui să se intereseze de greutatea lui Lively” şi „să nu mai facă nicio menţiune despre tatăl ei mort”.

Plângerea mai spune că Lively a cerut în timpul filmărilor să nu i se mai ceară să adauge scene de natură sexuală, dincolo de ceea ce ea aprobase atunci când a semnat pentru acest proiect problematic.

„It Ends with Us” (2024) – Justin Baldoni în rolul lui Ryle Kincaid, Blake Lively în rolul lui Lily Bloom. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Cererea a fost acceptată şi aprobată de studio, dar Baldoni şi compania de producţie, Wayfarer Studios, s-au angajat ulterior într-o campanie de „manipulare socială” pentru a-i „distruge” reputaţia.

Planul, potrivit plângerii, a inclus o propunere de a planta teorii pe forumurile de mesaje online, de a organiza o campanie în social media şi de a plasa ştiri critice la adresa lui Lively. Plângerea mai spune că Baldoni „s-a îndepărtat brusc” de planul de marketing al filmului şi „a folosit «conţinutul supravieţuitorilor» violenţei domestice pentru a-şi proteja imaginea publică”.

Plângerea, despre care New York Times a relatat că a fost depusă vineri la departamentul pentru drepturi civile din California, este un precursor al unui proces. Aceasta include presupuse texte de la publicistul lui Baldoni către publicistul studioului, care spune că Baldoni „vrea să simtă că doamna Lively poate fi îngropată” şi „Nu putem scrie că o vom distruge”.

„Sper ca acţiunea mea în justiţie să ajute la ridicarea cortinei asupra acestor tactici sinistre de represalii împotriva persoanelor care vorbesc despre abateri şi să ajute la protejarea altor persoane care ar putea fi vizate”, a transmis Lively, într-o declaraţie pentru Times.

Baldoni a ripostat într-o declaraţie pentru Hollywood Reporter, criticând afirmaţiile lui Lively.

„Este ruşinos ca doamna Lively şi reprezentanţii ei să facă astfel de acuzaţii grave şi categoric false”, a declarat Bryan Freedman, un avocat al lui Baldoni.

El a numit acţiunea lui Lively „încă o încercare disperată de a-şi «repara» reputaţia negativă care a fost acumulată din propriile sale remarci şi acţiuni în timpul campaniei pentru film; interviuri şi activităţi de presă care au fost observate public, în timp real şi needitate, ceea ce a permis internetului să îşi genereze propriile opinii şi păreri”.

Freedman a declarat că, anterior, clientul său angajase un manager de criză din cauza „multiplelor cereri şi ameninţări” pe care Lively le-ar fi făcut, inclusiv „ameninţarea de a nu apărea pe platou, ameninţarea de a nu promova filmul, ducând în cele din urmă la dispariţia în timpul lansării, dacă cererile sale nu erau îndeplinite”.

Campania publicitară pentru filmul It Ends with Us, bazat pe un roman de dragoste scris de Colleen Hoover, care descrie violenţa domestică, a început cu stângul în august, când în social media s-a observat că Baldoni lipsea de la evenimentele publicitare.

Persoane din interiorul producţiei au declarat pentru The Hollywood Reporter că a existat o fractură între realizatori şi că au fost produse două tăieturi ale filmului, ceea ce a dus la speculaţii că Lively, producător al filmului, l-a adus pe Reynolds pentru a prelua controlul creativ al filmului.

La scurt timp după aceea, un interviu stânjenitor cu Lively din 2016 a reapărut online. Jurnalista de la Hollywood Kjersti Flaa a declarat că întâlnirea a fost „cea mai inconfortabilă situaţie” pe care a trăit-o „vreodată” şi a spus că Lively a făcut-o să dorească să renunţe la slujba ei.

Baldoni - care a jucat anterior în serialul Jane the Virgin, a regizat Five Feet Apart şi a scris Man Enough, o carte care respinge noţiunile tradiţionale de masculinitate - a răspuns afirmaţiilor potrivit cărora filmul a romanţat violenţa domestică.

„Dacă cineva a avut o astfel de experienţă în viaţa reală, îmi pot imagina cât de greu ar fi să îşi imagineze experienţa lor într-un roman de dragoste”, a spus el.

