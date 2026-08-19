Live TV

Blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă: cum afectează lipsa semnalelor de redeschidere fluxul comercial internațional

Data publicării:
Vessels continue waiting for passage through the Strait of Hormuz
Transport în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit, potrivit datelor publicate miercuri, deoarece majoritatea proprietarilor de nave au evitat această cale navigabilă strategică din cauza lipsei unor semnale clare privind redeschiderea acesteia după blocada instituită în timpul războiului din Iran, transmite Reuters, preluată de News.ro. Pe de altă parte, Donald Trump a publicat marţi pe reţeaua sa Truth Social o hartă care arată Strâmtoarea Ormuz şi pe care o descrie ca un „nou teritoriu american”, reluând astfel o idee exprimată deja în ultimele zile.

Şase nave care transportau mărfuri au traversat strâmtoarea marţi – conform datelor Kpler disponibile la ora 02:58 GMT –, în scădere faţă de cele nouă înregistrate cu o zi înainte şi sub media zilnică de 11 nave calculată pe ultimele 10 zile.

Traficul de intrare a inclus un super-petrolier (VLCC) gol, care a navigat de-a lungul coastei omaneze a strâmtorii, precum şi două petroliere – unul de capacitate medie şi celălalt de dimensiune intermediară –, potrivit aceloraşi date.

Două petroliere de capacitate medie şi o navă de tip post-Panamax au ieşit din strâmtoare.

Marţi, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu au loc discuţii cu Iranul şi a insistat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, contrazicând afirmaţia Iranului conform căreia aceasta ar fi rămas închisă pentru transportul maritim.

Înainte de război, prin această cale navigabilă trecea o cincime din volumul mondial de ţiţei şi gaze naturale lichefiate transportate pe mare.

Pe măsură ce îngrijorările privind securitatea limitează livrările de petrol către cel mai mare importator din lume, doi giganţi chinezi din domeniul transportului maritim – care, înainte de război, asigurau transportul a jumătate din importurile de petrol din Orientul Mijlociu ale Chinei – şi-au ţinut petrolierele departe de Strâmtoarea Ormuz şi de Bab al-Mandeb începând cu sfârşitul lunii iulie, potrivit companiei de monitorizare a navelor Vortexa şi unui broker maritim.

În ceea ce priveşte strâmtoarea Bab al-Mandeb de la Marea Roşie – unde rebelii houthi din Yemen au instituit o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite pe 20 iulie –, datele Kpler au indicat 30 de tranzitări ale navelor de mărfuri în timpul weekendului, în creştere faţă de cele 19 înregistrate în săptămâna anterioară.

Nu au fost înregistrate transporturi de petrol saudit monitorizate.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a publicat marţi pe reţeaua sa Truth Social o hartă care arată Strâmtoarea Ormuz şi pe care o descrie ca un „nou teritoriu american”, reluând astfel o idee exprimată deja în ultimele zile.

Preşedintele a vorbit pentru prima dată despre Ormuz ca „teritoriu american” săptămâna trecută, în timpul unui miting şi pe un ton care lăsa să se înţeleagă că este vorba de o glumă, scrie AFP, potrivit News.ro. Republicanul a revenit asupra subiectului luni, în timpul unei discuţii cu jurnaliştii în Biroul Oval, afirmând că ar fi o „idee foarte bună”.


Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
2
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
3
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
4
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
5
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
Digi Sport
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
„Act de intimidare”. Parisul expulzează doi diplomaţi iranieni după agresarea unor membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran
serghei lavrov
Lavrov califică Marea Britanie drept parte în războiul împotriva Rusiei. Și o numește „Britania”
The 29th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 at the ExpoForum Convention and Exhibition Center.
De ce vrea Ucraina neapărat să lovească în „miliardara preferată a lui Putin”. Este cea mai bogată femeie din Rusia
20260802_144920
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu sincer, este un sentiment ciudat”
profimedia-1121542505
Ayatollahul desfigurat și lupta internă pentru putere de la Teheran: extremiștii care resping pacea cu SUA vs. moderatul Pezeshkian
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine War
Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odesa. Ce înseamnă...
Vienna
Forțele armate austriece avertizează soldații cu privire la contactul...
seismograf
Două cutremure s-au produs în ultimele 12 ore în România
padure in flacari mister
Flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin. Cum a...
Ultimele știri
După o serie de incidente îngrijorătoare, Germania deschide un centru de securitate a dronelor
Temperaturi record în apele Europei, din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință trag un semnal de alarmă
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cristi „Dodel” Tănase s-a apucat de un nou sport și se pregătește de competiție: „Am început să fiu foarte...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Exclusiv
Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Playtech
Țara europeană din care românii fug în număr din ce în ce mai mare. Problemele financiare care îi trimit acasă
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Acuzat că și-a ucis părinții, Nick Reiner vrea averea lăsată de aceștia. A cheltuit deja 200.000 de dolari pe...
Adevarul
„Toamna va fi dominată de jocurile politice”. Mizele care pun presiune pe partide
Newsweek
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”