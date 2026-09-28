Blocada Mării Negre poate duce la o criză alimentară globală. Este la fel ca în cazul Strâmtorii Ormuz

Se preconizează că exporturile de grâu din Rusia și Ucraina în perioada de recoltare iulie-septembrie vor scădea la aproximativ jumătate din volumul de anul trecut, pe fondul perturbărilor transportului maritim pe Marea Neagră cauzate de atacurile provocate de ambele părți. Criza a determinat creșterea prețurilor la grâu la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, a pus la grea încercare capacitatea de depozitare a Ucrainei și a sporit riscurile legate de securitatea alimentară pentru țările dependente de cereale la prețuri accesibile.

Perturbarea transportului maritim pe Marea Neagră amenință să provoace o criză globală a aprovizionării cu alimente, întrucât războiul Rusiei împotriva Ucrainei blochează exporturile de cereale, determină creșterea prețurilor la grâu și obligă marii importatori să caute alternative mai scumpe.

Se preconizează că exporturile combinate de grâu ale Rusiei și Ucrainei în perioada de recoltare iulie-septembrie vor scădea la aproximativ jumătate din volumul înregistrat anul trecut, a raportat Bloomberg, citând estimările firmei de consultanță agricolă SovEcon.

În mod normal, Rusia și Ucraina reprezintă peste un sfert din comerțul mondial cu grâu, aproximativ două treimi din exporturile de ulei de floarea-soarelui și aproximativ o zecime din livrările internaționale de porumb.

Prin urmare, Marea Neagră este la fel de importantă pentru aprovizionarea mondială cu grâu precum este Strâmtoarea Ormuz pentru transporturile maritime de petrol, potrivit lui Caitlin Welsh, expert în securitate alimentară la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Lumea subestimează impactul acestor atacuri”, a declarat Welsh pentru Bloomberg.

Atacurile duc prețurile grâului la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani

Transporturile agricole din zona Mării Negre au înregistrat o scădere bruscă începând din iulie, pe fondul intensificării atacurilor asupra porturilor, terminalelor de cereale, depozitelor și navelor comerciale.

Porturile ucrainene din jurul orașului Odesa, care gestionează în mod obișnuit aproximativ 90% din exporturile de cereale ale țării, s-au confruntat cu atacuri repetate cu rachete și drone din partea Rusiei. Exporturile rusești au fost, de asemenea, perturbate de atacurile ucrainene și de riscurile tot mai mari la care este expus transportul maritim.

În consecință, prețurile grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, în timp ce costurile asigurărilor împotriva riscurilor de război și ale transportului au crescut.

Se caută soluții

Egiptul, cel mai mare importator de grâu din lume, nu ar fi primit, potrivit unor surse, cereale din zona Mării Negre de aproximativ o lună. Rusia și Ucraina furnizează de obicei aproximativ jumătate din grâul importat de Egipt, unde aproximativ două treimi dintre gospodării au dreptul la pâine subvenționată.

Autoritățile egiptene dispun de rezerve suficiente pentru a menține programul de subvenții până în februarie, potrivit reprezentanților din industrie citați de Bloomberg. Cu toate acestea, întreruperea aprovizionării a dus deja la creșterea prețurilor la făină și la intensificarea presiunii asupra brutăriilor, care se confruntă cu costuri mai mari ale energiei și forței de muncă.

Importatorii din Asia, Africa și Orientul Mijlociu caută surse alternative de aprovizionare din Franța, România, Argentina, India, Australia și țările baltice.

Alternativele sunt adesea considerabil mai scumpe. O companie vietnameză de morărit a fost nevoită să înlocuiască încărcăturile lipsă din Marea Neagră cu grâu din Bulgaria și SUA, după ce patru transporturi, care acopereau aproximativ o cincime din necesarul său anual, au fost întrerupte.

Aprovizionarea din alte părți este, de asemenea, limitată. Seceta a afectat producția de grâu și porumb din SUA, în timp ce valurile de căldură au afectat culturile din Europa. Comercianții australieni au raportat că primesc mai multe cereri decât pot satisface înainte de următoarea recoltă a țării.

Criza Ucrainei

Ucraina se confruntă cu o criză de depozitare și export

Această întrerupere creează o problemă din ce în ce mai gravă pentru fermierii ucraineni.

Noua recoltă a Ucrainei umple depozitele mai repede decât poate fi exportat grâul, ceea ce determină scăderea prețurilor interne și amenință cu pierderi importante pentru producători. Capacitatea disponibilă de depozitare a cerealelor din țară ar putea fi epuizată până la începutul lunii noiembrie, forțând unii fermieri să utilizeze saci temporari de plastic pentru silozuri.

Produsele agricole generează mai mult de jumătate din veniturile din export ale Ucrainei, ceea ce face ca această întrerupere să reprezinte o amenințare nu numai pentru fermieri, ci și pentru bugetul național.

Kyiv Post a raportat anterior că doar șapte nave au intrat în porturile din zona Odesa în primele 11 zile ale lunii august, comparativ cu 169 în întreaga lună iulie.

Sectorul agricol al Ucrainei ar putea înregistra pierderi sau întârzieri de venituri cuprinse între 450 de milioane și 500 de milioane de dolari în fiecare lună, atâta timp cât principala rută maritimă rămâne restricționată, potrivit estimărilor din sector.

Transportul de-a lungul Dunării

Porturile de pe Dunăre și legăturile terestre cu Uniunea Europeană nu pot înlocui terminalele de apă adâncă din Odesa. Se pare că aproximativ 80 de nave, în mare parte de dimensiuni reduse, s-au adunat în apropierea porturilor ucrainene de pe Dunăre, pe măsură ce traficul maritim este redirecționat către acestea.

Nivelul scăzut al apei a complicat și mai mult transportul de-a lungul Dunării și către portul Constanța din România.

Ucraina dispune, de asemenea, de peste o duzină de puncte de trecere feroviară cu statele vecine din UE, dar capacitatea lor combinată rămâne limitată. Aproximativ 180 de vagoane de cereale pot traversa granița zilnic, transportând aproximativ 10.000 de tone metrice – o fracțiune din volumul care poate fi transportat pe mare.

Rezistența politică din țările vecine reprezintă un alt obstacol. Mai multe state au menținut restricțiile asupra importurilor agricole din Ucraina în urma protestelor fermierilor locali, în timp ce chiar și tranzitul cerealelor ucrainene rămâne o chestiune sensibilă din punct de vedere politic în Polonia.

Rutele alternative nu pot înlocui Marea Neagră

Rusia încearcă, de asemenea, să redirecționeze cerealele prin Kazahstan, Marea Baltică și Marea Caspică, precum și prin porturile din Extremul Orient.

Aceste rute sunt mai lungi, mai costisitoare și au o capacitate semnificativ mai redusă. Peste 70% din exporturile rusești de cereale trec, în mod normal, prin Marea Neagră.

Moscova a propus suspendarea temporară a taxelor la exportul de cereale și subvenționarea transportului feroviar către porturi alternative. Cu toate acestea, comercianții din sectorul agricol avertizează că marjele de profit reduse în cazul grâului înseamnă că costurile logistice mai mari pot face transporturile neviabile din punct de vedere comercial.

Chiar dacă luptele s-ar opri, refacerea infrastructurii portuare și de depozitare avariate ar putea dura luni sau ani.

Turcia caută un alt acord privind cerealele

Turcia pregătește o propunere pentru un acord similar cu Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, la negocierea căreia a contribuit în 2022. Se pare că Ankara se află în contact atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Președintele Volodimir Zelenski a discutat, de asemenea, despre protejarea rutelor maritime de transport al cerealelor cu liderii din Turcia, Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, a raportat anterior Kyiv Post.

Cu toate acestea, nu a fost anunțat niciun nou acord privind transportul maritim, iar atacurile rusești asupra porturilor ucrainene continuă.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a avertizat că rutele terestre și fluviale alternative nu pot înlocui cantitatea de cereale transportată pe mare, crescând riscul unui nou șoc la nivel mondial în ceea ce privește securitatea alimentară.

Consecințele ar putea persista chiar și în cazul în care transportul maritim pe Marea Neagră se va îmbunătăți. Se pare că agricultorii atât din Rusia, cât și din Ucraina reduc suprafața cultivată cu grâu pentru anul viitor, din cauza scăderii prețurilor interne, a creșterii costurilor și a incertitudinii privind exporturile.

Acest lucru ar putea limita oferta globală de cereale în 2027, prelungind efectele blocadei actuale mult dincolo de recolta din acest an.

Editor : Sebastian Eduard