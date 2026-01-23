Live TV

Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”

Data publicării:
vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace „durabilă” în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE, potrivit Agerpres. 

„Important este că, în timpul acestor negocieri între preşedintele nostru şi americani, s-a constatat din nou că, fără soluţionarea problemei teritoriale (...) nu se poate spera la obţinerea unui aranjament durabil”, a declarat Iuri Uşakov, consilier pe probleme internaţionale al Kremlinului, potrivit agenţiei TASS.

Uşakov a precizat că această soluţie trebuie să urmeze „formula convenită la Anchorage”, făcând referire la summitul din august 2025 dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul căruia acesta a renunţat să ceară Moscovei un armistiţiu imediat ca prim pas pentru rezolvarea conflictului.

„Noi, aşa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesaţi de soluţionarea crizei ucrainene prin metode politico-diplomatice. Dar, până când nu se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua în mod consecvent să atingă obiectivele operaţiunii militare speciale pe câmpul de luptă”, a subliniat consilierul Kremlinului.

Ca de obicei, Uşakov a insistat că „forţele armate ruse au iniţiativa strategică”, deşi temperaturile scăzute şi zăpada i-au încetinit, de la sfârşitul anului trecut, ofensiva în inima regiunii Donbas.

Rusia insistă ca Ucraina să îşi retragă trupele din cele patru regiuni anexate ilegal în 2022 de Moscova, în special din Donbas, pe care armata rusă nu a reuşit să o cucerească după aproape patru ani de lupte crâncene.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
traian basescu face declaratii
4
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
5
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Digi Sport
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite
Sediul SVR din Moscova.
Alcool, sex cu prostituate și corupție: Spionii ruși se denunță unii pe alții în scrisori anonime, pentru a obține posturi mai bune
Keir Starmer și Emmanuel Macron
Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre consolidarea propriului arsenal nuclear
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia. Discuții cu Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina
drapelul germaniei
Germania expulzează un diplomat rus în cadrul unei anchete pentru spionaj
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o...
copaci inverziti pimavara vazui de pe un pod
Meteorologii au actualizat estimările pe 4 săptămâni și anunță o lună...
Ultimele știri
Julio Iglesias ar putea fi vizat de noi acuzaţii de hărțuire și abuz sexual. Avocată: „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi”
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie fermă a liderilor UE e bună pentru afaceri”
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Pregătirea pentru ITP: ce verifici acasă în 30 de minute ca să nu pici la detalii
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Nicușor Dan susține o schimbare importantă la pensie. „Crește vârsta de pensionare”. PSD nu susține ideea
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat