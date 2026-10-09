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Bloggerul militar rus arestat în Muntenegru a fost declarat ameninţare la adresa securităţii naţionale și expulzat

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Mikhail Zvinchuk Rybar
Mihail Zvinchuk, fondatorul canalului Rîbar. Foto: Profimedia
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Din articol
Rîbar, finanțat de Prigojin?  

Fondatorul influentului blog militar rusesc Rîbar, care a fost arestat în Muntenegru, a fost între timp expulzat vineri din această ţară din motive de „siguranţă naţională”, împreună cu alţi cetăţeni ruşi arestaţi odată cu el, au anunţat autorităţile muntenegrene şi respectivul blog.

Mihail Zvinciuk a fost arestat împreună cu soţia sa şi cu alte persoane în staţiunea Risan de la Marea Adriatică, sub acuzaţia de răspândire a „influenţei ruseşti” şi de intenţie de a desfăşura „operaţiuni hibride” legate de propaganda Kremlinului, a relatat ziarul local Pobjeda, potrivit Agerpres.

Între timp, „Ministerul de Interne din Muntenegru i-a declarat pe liderul proiectului, Mihail Zvinciuk, şi pe ceilalţi membri ai grupului o ameninţare la adresa securităţii naţionale şi le-a ordonat să părăsească ţara”, a scris canalul Telegram Rîbar.

Anunţul este confirmat de poliţia şi de agenţia de securitate naţională din Muntenegru, care au menţionat acelaşi motiv al expulzării.

Canalul Telegram al Rîbar are aproximativ 1,6 milioane de abonaţi şi este cunoscut pentru informaţiile pe care le oferă despre evoluţia războiului declanşat după invazia rusă în Ucraina.

Ştirea arestărilor din Muntenegru s-a răspândit rapid prin mass-media rusă şi reţelele online, iar fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse şi lider al partidului de guvernământ Rusia Unită, a acuzat Europa că „a pornit o vânătoare împotriva tuturor ruşilor”, indiferent dacă aceştia au „vize, invitaţii sau alte garanţii”.

„Ei pot aresta pe oricine, mai ales dacă cineva spune adevărul despre Occident, Uniunea Europeană sau regimul neonazist de la Kiev", a adăugat Medvedev, care a cerut cu această ocazie crearea "unui fond de schimb cu imbecili europeni şi americani pentru a ne recupera oamenii”.

Rîbar, finanțat de Prigojin?

 

Mihail Zvinciuk, un fost angajat al serviciului de presă al Ministerului rus al Apărării, a creat canalul Rîbar împreună cu colegul său Denis Şciukin.

Conform publicaţiei The Bell, canalul ar fi fost finanţat la un moment dat de Evgheni Prigojin, fondatorul grupării de mercenari Wagner şi o figură cheie în revolta militară care i-a dat emoţii preşedintele rus Vladimir Putin în iunie 2023.

Zvinciuk se află pe lista de sancţiuni a Regatului Unit pentru sprijin acordat Rusiei războiului din Ucraina, iar Departamentul de Stat al SUA, pe vremea administraţiei fostului preşedinte democrat Joe Biden, l-a adăugat pe lista persoanelor ce ar avea legături cu presupuse interferenţe electorale despre care acea administraţie a acuzat Rusia.

Astfel, în octombrie 2024, Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informaţii care ar duce la identificarea a 19 persoane implicate în gestionarea canalelor de socializare conduse de Rîbar, susţinând că acestea ar fi promovat interesele politice ale Rusiei în SUA înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024, câştigate de actualul preşedinte republican Donald Trump.

Editor : B.P.

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