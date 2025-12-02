Live TV

Bloomberg: Firmele americane cumpără pământurile rare de care Europa are nevoie pentru a se reînarma

Din articol
Stocuri în scădere în Europa

În timp ce Europa se angajează într-un efort istoric de reînarmare, companiile sale din industria de apărare se luptă pentru o componentă vitală a armelor de înaltă tehnologie: pământurile rare, pe care rivalii americani mai agili le achiziţionează, arată Bloomberg.

În pofida unui armistiţiu comercial de un an între SUA şi China, Beijingul menţine controale stricte asupra livrărilor de pământuri rare şi interzice vânzările către companiile care produc arme. Acest lucru a făcut ca stocurile deja existente în afara Chinei să fie şi mai preţioase, iar aprovizionarea europeană cu pământuri rare ar putea să se reducă în câteva luni, conform unor estimări - ceea ce a stimulat companiile de apărare să fie rapide şi nemiloase în asigurarea acestora.

Până acum, companiile americane s-au descurcat mult mai bine decât omologii europeni în a face faţă acestui context dificil.

„Dacă ne uităm la cât timp ne ia în medie să vindem, să zicem, o tonă de terbiu unui partener european, vorbim despre trei până la patru săptămâni; cu americanii este mai degrabă de trei până la patru zile”, a declarat Tim Borgschulte, director financiar la Noble Elements, un trader de materii prime vitale cu sediul la Berlin, potrivit Agerpres. 

Pământurile rare sunt necesare pentru componente de apărare, cum ar fi senzorii avansaţi şi motoarele de precizie, utilizate în orice, de la fregate la avioane de vânătoare şi drone militare. Producătorii de componente simt deja presiunea.

Stocurile în scădere din Europa ar putea dispărea cu doar câteva luni înainte ca producţia să fie afectată, potrivit unei surse de la o companie europeană de apărare.

Jan Giese, manager pentru pământuri rare la compania de tranzacţionare a metalelor Tradium GmbH, cu sediul la Frankfurt, a declarat că companiile americane de apărare îşi folosesc mărimea şi puterea financiară pentru a-şi asigura aprovizionarea şi a o canaliza cât mai departe posibil către furnizorii de componente.

Acest lucru ar putea însemna o verificare mai redusă a tranzacţiei şi ascunde o parte a lanţului de aprovizionare, o protecţie împotriva restricţiilor mai dure din partea Chinei. De asemenea, asigură că furnizorii de componente au ceea ce au nevoie.

În contrast, companiile europene de apărare încearcă să cumpere pământuri rare direct, fără a se coordona cu furnizorii şi cu puţin sprijin guvernamental. Borgschulte a spus că clienţii săi din domeniul apărării adesea nu cunosc cantitatea şi calitatea pământurilor rare de care au nevoie şi când au nevoie de ele, ceea ce conduce la achiziţii de ultim moment care nu îndeplinesc cerinţele.

O sursă de la o companie germană de apărare a spus că omologii lor americani au fost mult mai agresivi pe piaţa europeană. Viteza americanilor în a găsi şi cumpăra pământuri rare a lăsat compania cu doar cantităţi mici disponibile la preţuri ridicate, a spus persoana respectivă.

În UE nu există restricţii cu privire la locul în care pământurile rare din Europa pot fi vândute sau expediate, ceea ce deschide calea către ieşiri către alte continente.

Aliaţii europeni ar trebui să colaboreze pentru a face ca lanţurile de aprovizionare cu pământuri rare să fie mai puţin dependente de China, a declarat Thorsten Benner, cofondator şi director al Institutului Global de Politici Publice din Berlin.

