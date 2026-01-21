Live TV

Bloomberg prezintă lista țărilor invitate de Trump în Consiliul pentru pace. Liderul SUA vrea ca acordul să fie semnat la Davos

Data publicării:
donald trump pe scara avionului
Donald Trump. GettyImages
Din articol
România, invitată să devină membră a Consiliului pentru Pace

Președintele american Donald Trump a invitat o serie de lideri mondiali să se alăture Consiliului pentru pace, în speranța că va putea promova planul său în 20 de puncte pentru asigurarea unei păci durabile și reconstrucția Fâșiei Gaza, relatează Bloomberg. Printre țările care au primit invitația se numără și România. 

Trump dorește ca ceremonia de semnare să aibă loc joi, la Davos, în ciuda solicitărilor unor lideri invitați de a rescrie termenii acordului, notează sursa citată.

Lista țărilor invitate de mai jos se bazează pe informații furnizate de persoane familiarizate cu acest subiect și pe postări din social media. Nu toate statele au confirmat primirea invitației, iar lista nu este exhaustivă.

  • Albania
  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bahrain
  • Belarus
  • Brazilia
  • Canada
  • Cipru
  • Egipt
  • Comisia Europeană
  • Finlanda
  • Franța
  • Germania
  • Grecia
  • Ungaria
  • India
  • Indonezia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japonia
  • Iordania
  • Kazahstan
  • Maroc
  • Olanda
  • Noua Zeelandă
  • Norvegia
  • Oman
  • Pakistan
  • Paraguay
  • Polonia
  • Portugalia
  • Qatar
  • România
  • Rusia
  • Arabia Saudită
  • Singapore
  • Slovenia
  • Coreea de Sud
  • Spania
  • Suedia
  • Elveția
  • Thailanda
  • Turcia
  • Emiratele Arabe Unite
  • Regatul Unit
  • Ucraina
  • Uzbekistan
  • Vietnam

Deși China nu figurează oficial pe listă, Beijingul a confirmat primirea invitației, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

La conferinţa de presă zilnică a Ministerului de Externe, purtătorul de cuvânt Guo Jiakun s-a limitat să menţioneze că Beijingul „a primit o invitaţie din partea părţii americane”, fără a oferi mai multe detalii despre conţinutul propunerii sau despre paşii pe care i-ar putea face Beijingul în continuare.

Întrebat în mod expres dacă China intenţionează să accepte invitaţia, Guo a reiterat că nu deţine informaţii suplimentare şi că orice noutate va fi comunicată „la timpul potrivit”.

România, invitată să devină membră a Consiliului pentru Pace

Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a Consiliului pentru Pace, a transmis duminică Administrația Prezidențială.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace”, arăta instituția.

Consiliul pentru Pace este o iniţiativă promovată de Casa Albă pentru a supraveghea aplicarea planului în 20 de puncte al preşedintelui Trump cu scopul declarat de a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas.

SUA vor să extindă mandatul unui Consiliu, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, susțin persoane familiarizate cu discuțiile.

Potrivit Washingtonului, organul beneficiază de aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, deşi propunerea a stârnit reticenţă în unele ţări din cauza riscului de a deveni un mecanism paralel sistemului multilateral al ONU.

Casa Albă a menţionat că acest Consiliu va fi prezidat de preşedintele Donald Trump şi că va avea un Consiliu Executiv format din personalităţi din anturajul politic şi de afaceri al liderului american.

Cât costă un loc permanent în noul organism internațional

Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, scrie publicația Time.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a acestui statut, cu posibilitatea reînnoirii de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 USD în fonduri bănești către Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a statutului”, precizează proiectul, potrivit sursei citate.

Citește și: Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump

Editor : C.L.B.

