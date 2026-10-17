Bloomberg: România se oferă să acopere o parte din costurile menținerii trupelor SUA pe teritoriul său

România se oferă să acopere o parte din costurile pe care SUA le suportă pentru menținerea trupelor pe teritoriul său, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Bucureștiul s-a alăturat altor guverne din Europa de Est, precum Polonia și statele baltice, pentru a propune stimulente financiare personalului american, tocmai în contextul în care țara se confruntă cu o intensificare a tensiunilor în Marea Neagră, au declarat sursele citate, care au solicitat să-și păstreze anonimatul.

România, care găzduiește aproximativ 1.000 de soldați americani, a fost primul stat european care a suferit reduceri ale efectivelor impuse de administrația lui Donald Trump anul trecut. Pentagonul urmează să finalizeze o revizuire a prezenței sale militare în Europa până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea duce la reduceri suplimentare, scrie Bloomberg.

Guvernul român intenționează acum să investească aproximativ 4 miliarde de euro (4,5 miliarde de dolari) până în 2040 în baza Mihail Kogălniceanu de pe litoralul Mării Negre, pentru a găzdui mai mulți soldați americani sau străini și a le oferi condiții mai bune, printre alte stimulente, au afirmat sursele citate.

Majorarea cheltuielilor pentru apărare

Autoritățile, care se străduiesc să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare pentru a ajunge la 5% din PIB, în conformitate cu obiectivele NATO, de la aproximativ 2,5% în prezent. De asemenea, România este al doilea beneficiar, după Polonia, al fondurilor din cadrul programului european de achiziții comune în domeniul apărării, SAFE.

În contextul în care invazia în Ucraina a intrat deja în al cincilea an, conflictul din Marea Neagră s-a intensificat în ultimele săptămâni.

Consolidarea apărării la Marea Neagră

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara că Franța a devenit primul aliat care a oferit ajutor țării sale pentru a-și consolida apărarea în Marea Neagră împotriva dronelor, subliniază Bloomberg.

Stat membru al UE, care are cea mai lungă frontieră comună cu Ucraina, România investighează dacă vehiculele aeriene fără pilot care au lovit două nave comerciale în apropierea apelor sale teritoriale în ultimele două zile aparțineau Rusiei, a declarat Dan pentru Bloomberg TV.

Autoritățile române continuă să caute șapte membri ai echipajului care au fost dați dispăruți după ce una dintre nave a fost lovită joi de drone aeriene.

Editor : M.C