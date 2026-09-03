Blue Origin şi Space X nu mai participă la Summitul spaţial de la Paris, inițiat de Macron. Trump nu agreează o colaborare cu europenii

Patru companii aerospaţiale americane, inclusiv giganţii Blue Origin şi SpaceX, şi-au anulat participarea la Summitul Spaţial Internaţional care va avea loc la Paris în perioada 9 şi 10 septembrie, transmite joi AFP care citează Ministerul francez al Învăţământului Superior, Cercetării şi Spaţiului.

„Este dificil să nu asociem acest lucru cu zvonurile despre presiuni relatate în presă. Evident, dorim să continuăm să colaborăm cu partenerii şi aliaţii noştri americani, chiar dacă schimbările strategice şi presiunile politice fac uneori sarcina inutil de complexă”, a declarat ministerul într-un mesaj către AFP, specificând că celelalte două companii sunt Stoke Space şi Starcloud.

Publicaţia americană Politico a relatat mai devreme în cursul zilei că sunt exercitate presiuni de la Casa Albă asupra companiilor spaţiale americane pentru a nu participa la summit, care a fost iniţiat de preşedintele francez Emmanuel Macron, notează AFP, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan