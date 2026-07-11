BMW a acuzat Rusia că produce mașini contrafăcute

Producătorul auto german BMW a declarat că vehiculele sale continuă să fie asamblate în Rusia fără permisiunea sa. Compania a subliniat că astfel de vehicule nu sunt supuse unui control oficial al calității sau unei certificări și, prin urmare, a îndemnat cumpărătorii să dea dovadă de prudență, scrie ua.news.

Grupul auto german BMW a declarat că uzina rusă „Avtotor” din Kaliningrad continuă să asambleze vehicule BMW fără aprobarea companiei. Compania subliniază că nu a acordat nicio autorizație pentru o astfel de producție de la retragerea BMW de pe piața rusă. Din acest motiv, producătorul auto a calificat aceste vehicule drept „contrafăcute” și a avertizat potențialii cumpărători cu privire la riscurile posibile.

De la începutul anului 2025, fabrica Avtotor a reluat asamblarea modelelor crossover BMW X5, X6, și X7. Pentru aceasta, fabrica utilizează piese care se află în depozit încă din 2022. Tocmai în acea perioadă, BMW și-a suspendat activitatea în Rusia, în urma izbucnirii războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

BMW a confirmat că nu are nicio legătură cu această producție. Într-un comentariu adresat portalului de știri ucrainean United24, un reprezentant al companiei a descris procesul de asamblare drept o „producție neregulamentară”, desfășurată fără implicarea sau supravegherea grupului.

Compania a subliniat, de asemenea, un alt detaliu important. Potrivit reprezentanților BMW, începând din 2022, autoturismele asamblate în Rusia nu au mai fost supuse controalelor de calitate standard impuse de producător. „Din 2022, aceste autoturisme nu au mai fost supuse controlului de calitate și certificării BMW”, a declarat compania.

Din acest motiv, producătorul nu poate garanta că aceste vehicule respectă standardele de siguranță, fiabilitate și calitate aplicabile produselor oficiale ale mărcii. În plus, compania nu verifică originea anumitor piese utilizate la asamblarea acestor vehicule.

Experții observă că, după ce mulți producători auto globali s-au retras de pe piața rusă, producătorii locali au început să caute modalități de a continua producția. În unele cazuri, aceștia utilizează stocuri vechi de componente rămase din perioada anterioară impunerii sancțiunilor și încetării cooperării cu companiile occidentale.

Uzina Avtotor a fost mult timp partenerul oficial al BMW în Rusia. Până în 2022, aceasta a asamblat vehiculele mărcii germane sub licență și sub supravegherea producătorului. După ce a început invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, BMW a oprit furnizarea de vehicule și componente și a încetat cooperarea oficială cu uzina rusă.

În ciuda acestui fapt, potrivit Bild., uzina a reușit să reia asamblarea anumitor modele folosind piese rămase stocate în depozitele sale. În același timp, BMW subliniază că producția actuală nu este oficială și nu a fost aprobată de companie.

Compania a avertizat, de asemenea, în mod efectiv potențialii cumpărători să nu achiziționeze astfel de vehicule. Din cauza lipsei controlului de calitate și a certificării din fabrică, producătorul nu poate confirma conformitatea acestora cu propriile standarde și nu își asumă nicio responsabilitate pentru calitatea sau siguranța lor. De aceea, BMW a etichetat aceste mașini drept „piratate”, subliniind că sunt produse fără permisiunea companiei.

Editor : M.C