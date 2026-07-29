BMW anunță restructurări masive: 8.000 de locuri de muncă eliminate la nivel global, Germania - cea mai afectată

Criza din industria auto germană lovește și ultimul mare producător care reușise până acum să evite un program amplu de restructurare. BMW pregătește eliminarea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă la nivel mondial, iar cele mai multe dintre acestea sunt așteptate să dispară din Germania, unde compania are peste jumătate din efectivul total de angajați, scrie focus.de.

Potrivit informațiilor confirmate de companie, reducerea personalului se va realiza prin plecări voluntare, pensionări și neînlocuirea angajaților care părăsesc compania, fără concedieri colective. Programul de plecări voluntare va începe în octombrie 2026 și se va desfășura până la sfârșitul anului 2027, fiind destinat angajaților din administrație și dezvoltare, în timp ce personalul din producție nu este vizat.

BMW are în prezent aproape 154.000 de angajați la nivel mondial, dintre care peste 84.000 lucrează în Germania. Din acest motiv, este de așteptat ca majoritatea posturilor eliminate să fie în unitățile germane. Presa germană relatează că aproximativ 40.000 de salariați din Germania ar putea primi oferte de plecare voluntară în cadrul noului program.

Profitul în scădere și piața din China au accelerat decizia

Planul vine la numai câteva săptămâni după ce noul director general, Milan Nedeljković, a redus estimările de profit ale companiei și a anunțat accelerarea măsurilor de reducere a costurilor. BMW este afectată de scăderea vânzărilor din China, intensificarea concurenței producătorilor chinezi, presiunea tarifelor comerciale și încetinirea economiei mondiale.

Compania urmărește să reducă cheltuielile cu aproximativ un miliard de euro pe an începând din 2028. Negocierile dintre conducere și reprezentanții angajaților s-au desfășurat timp de șase săptămâni și s-au încheiat cu un acord privind implementarea programului de restructurare fără concedieri forțate.

Cât vor costa reducerile de locuri de muncă BMW nu este încă complet clar. Conform declarațiilor anterioare, impactul financiar nu este așteptat decât în ​​a doua jumătate a anului. Într-o conferință pe piețele de capital din iunie, directorul financiar Walter Mertl a precizat că restructurarea va duce la cheltuieli unice de aproximativ un miliard de euro - cu toate acestea, a rămas neclar dacă această sumă va fi alocată în întregime reducerilor de personal. Inițial, nu au fost disponibile cifre cu privire la valoarea economiilor planificate.

Perioadă lungă fără programe de reducere a costurilor Multă vreme, BMW a fost ultimul mare producător auto german care s-a descurcat fără un program de reducere a locurilor de muncă la scară largă. Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche – toate anunțaseră deja reduceri de locuri de muncă anul trecut – unele la o scară mult mai mare. Iar în cadrul Grupului VW, negocierile sunt deja în desfășurare pentru o a doua rundă de reduceri de personal – cifrele ajungând la zeci de mii. Chiar săptămâna aceasta, filiala Porsche a început procesul prin eliminarea a încă 5.000 de locuri de muncă. Și principalii furnizori își reduc personalul.

Întreaga industrie auto germană suferă în prezent de pe urma prăbușirii pieței chineze și a presiunii competitive și a prețurilor în creștere rapidă de acolo. La acestea se adaugă tarifele americane, concurența chineză în continuă creștere pe piața mondială și, cel mai recent, impactul crizei din Orientul Mijlociu asupra economiei globale.

Editor : M.C