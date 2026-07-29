Live TV

BMW anunță restructurări masive: 8.000 de locuri de muncă eliminate la nivel global, Germania - cea mai afectată

Data actualizării: Data publicării:
bmw
Foto: Gulliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Profitul în scădere și piața din China au accelerat decizia Perioadă lungă fără programe de reducere a costurilor

Criza din industria auto germană lovește și ultimul mare producător care reușise până acum să evite un program amplu de restructurare. BMW pregătește eliminarea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă la nivel mondial, iar cele mai multe dintre acestea sunt așteptate să dispară din Germania, unde compania are peste jumătate din efectivul total de angajați, scrie focus.de.

Potrivit informațiilor confirmate de companie, reducerea personalului se va realiza prin plecări voluntare, pensionări și neînlocuirea angajaților care părăsesc compania, fără concedieri colective. Programul de plecări voluntare va începe în octombrie 2026 și se va desfășura până la sfârșitul anului 2027, fiind destinat angajaților din administrație și dezvoltare, în timp ce personalul din producție nu este vizat.

BMW are în prezent aproape 154.000 de angajați la nivel mondial, dintre care peste 84.000 lucrează în Germania. Din acest motiv, este de așteptat ca majoritatea posturilor eliminate să fie în unitățile germane. Presa germană relatează că aproximativ 40.000 de salariați din Germania ar putea primi oferte de plecare voluntară în cadrul noului program.

Profitul în scădere și piața din China au accelerat decizia

Planul vine la numai câteva săptămâni după ce noul director general, Milan Nedeljković, a redus estimările de profit ale companiei și a anunțat accelerarea măsurilor de reducere a costurilor. BMW este afectată de scăderea vânzărilor din China, intensificarea concurenței producătorilor chinezi, presiunea tarifelor comerciale și încetinirea economiei mondiale.

Compania urmărește să reducă cheltuielile cu aproximativ un miliard de euro pe an începând din 2028. Negocierile dintre conducere și reprezentanții angajaților s-au desfășurat timp de șase săptămâni și s-au încheiat cu un acord privind implementarea programului de restructurare fără concedieri forțate.

Cât vor costa reducerile de locuri de muncă BMW nu este încă complet clar. Conform declarațiilor anterioare, impactul financiar nu este așteptat decât în ​​a doua jumătate a anului. Într-o conferință pe piețele de capital din iunie, directorul financiar Walter Mertl a precizat că restructurarea va duce la cheltuieli unice de aproximativ un miliard de euro - cu toate acestea, a rămas neclar dacă această sumă va fi alocată în întregime reducerilor de personal. Inițial, nu au fost disponibile cifre cu privire la valoarea economiilor planificate.

Perioadă lungă fără programe de reducere a costurilor

Multă vreme, BMW a fost ultimul mare producător auto german care s-a descurcat fără un program de reducere a locurilor de muncă la scară largă. Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche – toate anunțaseră deja reduceri de locuri de muncă anul trecut – unele la o scară mult mai mare. Iar în cadrul Grupului VW, negocierile sunt deja în desfășurare pentru o a doua rundă de reduceri de personal – cifrele ajungând la zeci de mii. Chiar săptămâna aceasta, filiala Porsche a început procesul prin eliminarea a încă 5.000 de locuri de muncă. Și principalii furnizori își reduc personalul.

Întreaga industrie auto germană suferă în prezent de pe urma prăbușirii pieței chineze și a presiunii competitive și a prețurilor în creștere rapidă de acolo. La acestea se adaugă tarifele americane, concurența chineză în continuă creștere pe piața mondială și, cel mai recent, impactul crizei din Orientul Mijlociu asupra economiei globale.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
2
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Putin ridică paharul de șampanie
3
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
4
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
dan dungaciu sustine un discurs
5
Reacția lui Dan Dungaciu, după ce un fost ministru din R. Moldova a spus că Maia Sandu ar...
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
Digi Sport
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Village Of Missing Toddler May Be Cursed After Earlier Tragedies
Germania, chemată în instanță pentru prăbușirea avionului Germanwings: ce șanse au familiile victimelor să obțină daune de la stat
Friedrich Merz
O remaniere guvernamentală haotică: „Un moment care s-a dorit un restart s-a transformat în bumerang pentru cancelarul Merz”
Terrorist Attack on Berlin's CSD - Mourners at the Brandenburg Gate, Berlin, Berlin, Germany - 26 Jul 2026
ISIS continuă să inspire actele de terorism în Europa – dar cine comite aceste atacuri?
masina de politie
Cazul bărbatului obligat să doneze un rinichi. Soţia lui Gradu Cîrpaci a fost şi ea predată autorităţilor din Germania
Gradu Cârpaci este însoțit de polițiști pe aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni, 27 iulie 2026. Inquam Photos / George Călin
Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe”, a fost predat autorităţilor din Germania. Ar fi obligat un bărbat să-i doneze un rinichi
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Nazare: „Nu ne putem permite cheltuieli fără acoperire”. Avertisment...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala de la Cernavodă se închide. După Unitatea 1, şi Unitatea 2...
hacker in fata unui computer
Ipotezele în cazul atacului asupra ANP. Șeful DNSC, detalii despre...
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu cere încă o rundă de consultări la Cotroceni pentru...
Ultimele știri
Procurorii ucraineni au făcut percheziții la o rețea care ajuta bărbații să scape de armată. Unde erau banii primiți drept mită
Fitch decide vineri dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. Negrescu: „Agenția are câteva variante pe masă”
Militarii români care au doborât drone rusești în România și Estonia au fost înaintaţi în grad în mod excepţional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Surprize în echipa de start! Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II...
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
Adevărul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul...
Playtech
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Expertul în criminologie Dan Gabriel Rusu, la „Interviurile Adevărul”. Ce este „love bombing” și cum se poate...
Newsweek
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...