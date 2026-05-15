Boeing, obligat să plătească 49,5 milioane de dolari familiei unei tinere ucise în prăbuşirea unui 737 MAX al Ethiopian Airlines

Un juriu din Chicago a acordat despăgubiri de 49,5 milioane de dolari familiei unei tinere ucise în prăbuşirea unui avion Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, produsă în martie 2019, transmite Reuters.

Samya Stumo, în vârstă de 24 de ani, lucra pentru organizaţia nonprofit ThinkWell şi se afla la bordul zborului dintre Etiopia şi Nairobi, Kenya.

Este al doilea verdict important pronunţat de un juriu american în legătură cu accidentele 737 MAX. În noiembrie, Boeing a fost obligată să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unui angajat ONU decedat în aceeaşi tragedie, scrie News.ro.

Accidentele avioanelor 737 MAX din Indonezia şi Etiopia, produse în 2018 şi 2019, au provocat moartea a 346 de persoane şi au declanşat zeci de procese împotriva Boeing.

Compania nu a contestat responsabilitatea în acest caz, iar acuzaţiile privind daune punitive împotriva directorilor Boeing şi producătorilor de componente au fost eliminate. Familia victimei încearcă însă să reintroducă aceste acuzaţii prin apel.

Boeing a soluţionat deja peste 90% dintre procesele civile legate de accidentele 737 MAX, plătind miliarde de dolari prin despăgubiri, acorduri judiciare şi alte compensaţii.

În martie, o curte de apel americană a confirmat decizia Departamentului de Justiţie de a renunţa la urmărirea penală împotriva Boeing în dosarul legat de cele două accidente.

Anterior, compania acceptase să pledeze vinovată pentru conspiraţie la fraudă penală, însă administraţia Donald Trump a renunţat ulterior la solicitarea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.

În cadrul acordului cu autorităţile americane, Boeing s-a angajat să contribuie cu încă 444,5 milioane de dolari la fondul destinat familiilor victimelor, pe lângă o amendă de 243,6 milioane de dolari şi investiţii suplimentare în programele de siguranţă şi conformitate.

