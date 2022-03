România cere Uniunii Europene mai mult sprijin pentru Republica Moldova, atât pentru a face față valului de refugiați de război din Ucraina, cât și în perspectiva aderării la UE. Țara noastră este dispusă să participe la securitatea energetică a Moldovei prin construirea unui depozit de gaze pe teritoriul României, a declarat luni ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Șeful diplomației române a mai spus, înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe din UE, că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie crescute, în paralel cu combaterea propagandei și dezinformării dinspre Moscova.

„Monitorizăm cu mare atenție discuțiile aflate în desfășurare între partea rusă și cea ucraineană cu privire la soluționarea acestui conflict. Însă pentru ca aceste discuții să aibă rezultat, este nevoie de încetarea imediată de către Rusia a acțiunilor militare în Ucraina. Cerem Rusiei să-și înceteze agresiunea militară și să își evacueze trupele de pe teritoriul Ucrainei. În același timp, condamnăm pierderile de vieți în rândul civililor și atacurile Rusiei asupra civililor și asupra obiectivelor civile”, a declarat Bogdan Aurescu înainte de întâlnirea miniștrilor de Externe UE, de la Bruxelles.

Mai mult, ministrul român a insistat pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând în același timp și asupra pericolului propagandei și dezinformării rusești.

„Astăzi trebuie să discutăm despre ce alte măsuri putem lua pentru a veni în sprijinul Ucrainei și cred că, în acest sens, este nevoie să avem disponibilitatea și cât mai multă deschidere față de adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. În același timp, este important să vedem ce putem face în vederea combaterii propagandei de război și a dezinformării practicate de Rusia în Ucraina și cu privire la conflictul din Ucraina.

Totodată, trebuie să vedem ce măsuri pot fi luate pentru a izola și mai mult Rusia în forurile internaționale și, în acest context, salut adoptarea astăzi, de către miniștri, a principiilor privind Rusia și Belarus în forurile multilaterale. Consider că este important să lucrăm și mai mult, împreună, pentru a izola Rusia pe scena internațională”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Culoare pentru refugiații de război

Ministrul român de Externe a mai precizat că Republica Moldova, țară care a fost tranzitată de sute de mii de refugiați, are nevoie de mai multă asistență finnaciară din partea statelor UE.

„Nu în ultimul rând, este important să facem față situației umanitare și valurilor de refugiați. România, ca stat membru UE cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, încearcă să facă față situației. Până ieri au intrat în România peste 526.000 de cetățeni ucraineni și încercăm să le punem la dispoziție toate facilitățile posibile. De asemenea, am creat coridoare verzi pentru a-i prelua pe refugiații ucraineni de la granița Ucrainei cu Republica Moldova, direct pe teritoriul României, pentru a reduce din presiunea cu care se confruntă autoritățile din Republica Moldova, care sunt copleșite de numărul de refugiați.

Totodată, este foarte important să vedem cum putem ajuta și mai mult Republica Moldova. Noi am organizat un centru logistic în nordul României pentru a colecta și transfera asistență umanitară, nu doar către Ucraina, ci și către Republica Moldova. Am trimis deja asistență în produse Republicii Moldova. Așa cum am menționat deja, preluăm refugiați, dar e important ca UE și statele membre să facă eforturi mai mari pentru a oferi asistență financiară și pentru a prelua un număr de refugiați din Republica Moldova în state membre ale Uniunii”, a mai arătat ministrul de Externe.

Aurescu: E necesar să ajutăm Moldova în ceea ce privește securitatea energetică

România sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, alături de ucraina și Georgia, iar țara noastră este dispusă să contribuie la securitatea energetică a Moldovei, prin construirea unui depozit de gaze pe teritoriul nostru.

„În același timp, trebuie să discutăm despre perspectiva europeană a Republicii Moldova. România sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, nu doar a Ucrainei și a Georgiei. Toate cele trei țări merită calitatea de stat membru în familia europeană, iar aceasta nu este doar o solicitare circumstanțială venită din partea Republicii Moldova, de exemplu. Conducerea de la Chișinău este foarte angajată în ceea ce privește procesul de reformă, procesul de reformă democratică și drumul european.

Aștept așadar cu interes discuția cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu. Este necesar să ajutăm Republica Moldova și în ceea ce privește securitatea energetică și lucrăm împreună cu ei pentru a identifica surse alternative de energie. Avem disponibilitatea de a găzdui, în depozitele noastre, gaz din Republica Moldova, și de a construi, pe termen mediu, un depozit de gaz al Republicii Moldova pe teritoriul României”, a explicat Bogdan Aurescu.

În acest context, România sprijină organizarea, pe 5 aprilie, la Berlin, împreună cu Germania și Franța, a unei Conferințe de sprijin pentru Republica Moldova, cu scopul creării unei Platforme de Sprijin („Moldova Support Platform”) și de a încuraja acordarea de mai mult ajutor acestei țări, a mai precizat Aurescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Bogdan Pacurar