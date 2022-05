Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Digi24, că incidentele recente din Transnistria reprezintă o „încercare de a crea un anumit sentiment de neîncredere în Ucraina în Transnistria, în rândul populației de acolo”. Invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, ministrul Bogdan Aurescu a mai spus și că originea incidentelor din Transnistria este „disputabilă” și că propaganda transnistreană și propaganda rusă „le-au folosit pentru a le atribui Ucrainei”.

„După cum știți, am fost în contact direct cu omologii din Republica Moldova. Eu am discutat cu ministrul de externe, Nicu Popescu, atunci, în proximitatea incidentelor, acum două săptămâni.

Președintele Iohannis a discutat, vineri, cu președintele Maia Sandu.

Am reacționat imediat după ce autoritățile Republicii Moldova și-au exprimat poziția oficială cu privire la acele incidente pentru că era firesc și normal ca mai întâi să reacționeze autoritățile Republicii Moldova și am întărit apelul la calm și responsabilitate pe care președintele Maia Sandu l-a făcut cu acea ocazie. Am continuat să susținem aceste poziții arătând că este complet contraindicat ca în această perioadă care este una destul de complicată, din cauza conflictului din Ucraina, să existe provocări sau evoluții artificial create care să pună în pericol climatul de stabilitate și predictibilitate din Republica Moldova.

Acele incidente au, în continuare, o origine care este disputabilă pentru că nu există o anchetă care să le poată analiza în mod imparțial și independent în Transnistria, dar este clar că atât propagandă transnistreană, cât și propaganda rusă le-au folosit pentru a le atribui Ucrainei, deci cu siguranță avem de-a face cu o încercare de a crea un anumit sentiment de neîncredere în Ucraina în Transnistria, în rândul populației de acolo”, a spus ministrul Bogdan Aurescu, la Digi24.

Transnistria, teren pentru acțiuni subversive

Explozii misterioase în Transnistria, teritoriu separatist în Republica Moldova unde Rusia menține trupe de aproape 30 de ani, au generat temeri cu privire la extinderea conflictului din Ucraina.

La începutul lunii martie, autoritățile separatiste de la Tiraspol anunțau că nu sunt de acord cu cererea Republicii Moldova de aderare la UE și au cerut recunoașterea independenței Transnistriei.

Separatiştii proruşi din Transnistria au spus că au avut loc mai multe atacuri susținând că au venit dinspre teritoriul Ucrainei, dar mulţi experţi le consideră acţiuni subversive ale Rusiei menite să creeze pretexte pentru o eventuală invazie în Republica Moldova.

Editor : Adrian Dumitru